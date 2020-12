Tottenham a renoncé au PK et à l’entraînement final à Linz

LASK affrontera jeudi le leader anglais Tottenham Hotspur. Pour leur part, cependant, les Londoniens renoncent à une conférence de presse et à la formation finale à Linz.

Jose Mourinho sera sans conférence de presse sur place à Linz avant le match de Ligue Europa contre LASK. Au lieu de cela, le PK est conservé via un flux vidéo. L’UEFA menace d’imposer une sanction de 15 000 euros.

Il n’y aura pas non plus de formation finale en Haute-Autriche. Tottenham veut s’enregistrer à l’hôtel immédiatement après son atterrissage la veille et, en raison de la pandémie corona, y restera jusqu’au jour du match.