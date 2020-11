Tori Spelling défend Brian Austin Green au milieu de la dispute parentale: «  C’est l’un des meilleurs parents que je connaisse  »

2020-11-04 20:00:09

Tori Spelling a fait l’éloge de Brian Austin Green comme l’un des «meilleurs parents» qu’elle connaisse, après avoir été accusé d’avoir fait passer son ex-épouse Megan Fox comme une «mère absente».

Brian a été critiqué sur les réseaux sociaux par Megan plus tôt cette semaine après avoir publié plusieurs photos de leurs trois fils – Noah, sept ans, Bodhi, six ans et Journey, trois ans – sur Instagram, car elle a déclaré qu’il n’avait publié que leurs photos. en ligne afin qu’il puisse apparaître comme le «papa éternel et éternellement dévoué de l’année» à ses dépens.

Et après avoir été soutenue par Courtney Stodden – qui l’a accusé d’utiliser ses enfants comme un «flex» en ligne – Tori Spelling a maintenant sauté dans le débat pour défendre Brian.

Tori a partagé une photo d’elle-même avec Brian et Jennie Garth sur le tournage de la renaissance de « BH90210 » en 2019 et a salué ses deux co-stars comme d’excellents parents.

Elle a écrit sur Instagram: «Nous n’étions que des enfants. Mais, debout à côté de ces deux pendant des décennies, je les ai vus tous les deux devenir des humains incroyables. Nous sommes tous parents maintenant. Et, Jen et Bri sont les meilleurs parents que je connaisse. Honneur de les considérer comme mes amis, mon frère et ma sœur dans ce voyage dans la vie. Je vous aime tous les deux. J’ai toujours. Sera toujours! (sic) »

Megan a frappé Brian ce week-end quand il a partagé des clichés d’Halloween (31.10.20) avec ses enfants, car elle a déclaré qu’elle ne publiait jamais de photos de ses enfants en ligne pour le bien de leur vie privée.

Elle a fulminé: « Pourquoi Journey doit-il être sur cette image? Il n’est pas difficile de les rogner. Ou de choisir des photos dans lesquelles elles ne sont pas.

«J’ai passé un super Halloween avec eux hier, et pourtant je remarque à quel point ils sont absents de mes réseaux sociaux. Je sais que vous aimez vos enfants. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de les utiliser pour posturer via Instagram.

«Vous êtes tellement enivré de nourrir le récit omniprésent que je suis une mère absente, et vous êtes le père éternel et éternellement dévoué de l’année. Vous les avez la moitié du temps.

« Félicitations, vous êtes vraiment un humain remarquable! Pourquoi avez-vous besoin d’Internet pour vous rappeler ce qui devrait être inépuisablement évident dans la façon dont vos enfants vous aiment? (Sic) »

Peu de temps après que la beauté de 34 ans ait partagé son commentaire, Brian – qui a annoncé en mai de cette année que Megan et lui s’étaient séparés – a retiré son message d’origine.

Il a ensuite partagé la même photo, mais avec Journey rogné et a écrit sur le nouveau message: « J’espère que vous avez tous passé un joyeux Halloween !!! »

