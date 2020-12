Topshop, Dorothy Perkins et Burton ferment-ils? Dernières nouvelles sur la façon dont l’administration d’Arcadia affecte les marques du groupe

Quelque 13000 employés du groupe Arcadia de Sir Philip Green attendent l’avenir de leur emploi, après que l’entreprise se soit effondrée dans l’administration lundi.Arcadia, qui possède Topshop, Dorothy Perkins et Burton, a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait «gravement affecté» les ventes Il survient alors que Debenhams, qui est déjà sous administration, a annoncé qu’il entamerait un processus de liquidation après que JD Sports a confirmé qu’il s’était retiré d’un éventuel sauvetage, laissant 12000 emplois supplémentaires en danger. Topshop, Dorothy Perkins et Burton ferment? Il est encore très tôt, donc l’avenir des trois marques est actuellement incertain.Cependant, Deloitte, embauché par Arcadia pour gérer le processus d’administration, a déclaré qu’il avait l’intention de garder les trois en vie. ont déclaré qu’ils «évalueraient toutes les options disponibles», ce qui pourrait voir les marques vendues dans le cadre de contrats de sauvetage distincts. Dorothy Perkins est également détenue par Arcadia (Photo: Getty) Arcadia gère 444 magasins dans l’U. K, et 22 à l’étranger. Le groupe continuera à honorer toutes les commandes en ligne passées au cours du week-end du vendredi noir et continuera à fonctionner le 2 décembre après la fin du verrouillage en Angleterre. Ian Grabiner, directeur général d’Arcadia, a déclaré: «C’est un jour incroyablement triste pour tous nos collègues ainsi que nos fournisseurs et nos nombreuses autres parties prenantes.» L’impact de la pandémie de Covid-19, y compris la fermeture forcée de nos magasins pendant des périodes prolongées, a gravement affecté le commerce de toutes nos marques. «Tout au long de cette période extrêmement difficile, notre priorité a été de protéger les emplois et de préserver la stabilité financière du groupe dans l’espoir de pouvoir rouler «En fin de compte, face aux conditions commerciales les plus difficiles que nous ayons jamais connues, les obstacles que nous avons rencontrés étaient bien trop graves.» Arcadia est o Wned by Sir Philip Green (Photo: Getty) Y aura-t-il des pertes d’emplois? Le syndicat du commerce de détail Usdaw a déclaré qu’il recherchait des réunions urgentes avec les administrateurs d’Arcadia afin de préserver les emplois.Dave Gill, responsable national d’Usdaw, a déclaré: est dans l’administration, il est essentiel que la voix du personnel soit entendue sur l’avenir de l’entreprise et cela se fait mieux par l’intermédiaire de leur syndicat. «Nous recherchons des réunions urgentes et avons besoin d’assurances sur les efforts déployés pour sauver les emplois, les «En attendant, nous offrons à nos membres le soutien et les conseils dont ils ont besoin en cette période très difficile.»