Toporder : équipez votre commerce avec un monnayeur automatique performant

Dans les petits commerces de proximité, les paiements en espèces sont encore majoritaires et nécessitent donc une installation adaptée. Afin de faciliter l’encaissement des transactions en espèces, le monnayeur automatique apparaît comme un équipement efficace. Directement relié à la caisse enregistreuse, le monnayeur automatique va permettre de calculer instantanément le montant à payer par le client. En plus de fluidifier les paiements en espèces, le monnayeur automatique sécurise ces transactions et évite toutes les éventuelles erreurs de caisse. Pour découvrir tous les atouts de cette installation et trouver le modèle qui vous convient le mieux, vous pouvez vous tourner vers Toporder.

À quoi sert un monnayeur automatique ?

Dans les boulangeries, les boucheries ou les autres petits commerces de proximité, les clients préfèrent généralement payer avec des espèces. En effet, pour les petites sommes, les clients peuvent opter pour ce type de paiement plus classique. Afin de simplifier l’encaissement de ces paiements, le monnayeur automatique apparaît comme la solution la plus efficace. Grâce à la technologie qui équipe cette machine, les clients vont insérer leur monnaie directement dans le monnayeur qui va calculer le montant restant ou bien la monnaie à rendre. Relié à la caisse enregistreuse, le monnayeur automatique assure une précision optimale pour toutes les transactions et évite les éventuelles erreurs de caisse. Rapide et efficace, le monnayeur automatique apparaît donc comme un équipement incontournable au quotidien.

Quels sont les atouts d’un monnayeur automatique ?

Aujourd’hui, la présence de ces équipements de paiement est particulièrement courante. De plus en plus de commerçants font confiance à ce genre d’installation qui présente de nombreux atouts au quotidien.

Simplification des transactions

L’objectif principal du monnayeur automatique est de faciliter les transactions en espèces entre les clients et les commerçants. Grâce à la technologie de cette machine, les commerçants non plus besoin de compter eux-mêmes la monnaie qui leur est donnée par les clients. Le calcul est automatiquement effectué par le monnayeur qui va recalculer le montant restant instantanément. Du fait que l’encaissement de ces paiements en espèces est réalisé par une machine, vos équipes n’ont donc plus à gérer cette tâche chronophage et parfois fastidieuse. Au quotidien, le monnayeur automatique va permettre de fluidifier grandement les paiements en espèces chez les commerçants équipés.

Plus d’erreurs de caisse

Contrairement à un humain, le monnayeur automatique est conçu pour calculer précisément et instantanément le montant que le client lui donne, et ce, sans erreurs. Relié à la caisse enregistreuse, le monnayeur réalise ainsi des calculs toujours précis, vous évitant les éventuelles erreurs de caisse. Ce point est particulièrement important pour les commerçants qui ne sont pas à l’abri de ce genre d’erreurs. En plus d’éviter les erreurs de calcul, le monnayeur automatique vous permet de générer des bilans précis en fin de journée, et ce, très rapidement.

Sécurité des opérations

Un autre atout du monnayeur automatique se retrouve au niveau de la sécurité de cet équipement. En effet, à l’inverse d’une caisse classique, le monnayeur automatique est parfaitement protégé contre les risques de vol. En plus de protéger contre les risques de vol, le monnayeur automatique a été conçu pour repérer instantanément les faux billets. Un point non négligeable puisque vous n’avez pas le temps de vérifier l’authenticité de tous les billets qui vous sont donnés.

Respect de l’hygiène de votre commerce

Quel que soit votre secteur d’activité et particulièrement dans les commerces alimentaires, le respect des normes sanitaires est un critère essentiel. Étant donné que les billets et les pièces sont des vecteurs importants de bactéries, il convient donc de mettre en place les meilleures solutions pour réduire les risques sanitaires. Grâce au monnayeur automatique, vos équipes n’auront plus à toucher les billets et les pièces, ce qui représente un véritable atout pour le respect de l’hygiène.

Équipez-vous avec Toporder

Spécialiste des solutions d’encaissement pour les commerçants, cette entreprise propose à ses clients un monnayeur automatique performant pour vous accompagner dans votre activité au quotidien. En vous équipant avec Toporder, vous êtes assuré de profiter d’une installation de qualité et parfaitement adaptée à vos besoins. Pour obtenir un devis sur-mesure et répondant au mieux à vos attentes, n’hésitez pas à contacter les équipes de Toporder et profitez d’un monnayeur automatique performant.