Top Gun Maverick Effets pratiques dans les coulisses – / Film

Top Gun: Maverick était censé voler dans les théâtres ce mois-ci, mais le coronavirus a changé la donne. Maintenant le Tom Cruise la suite devrait sortir en décembre, mais si vous êtes impatient de ressentir le besoin de vitesse, voici un petit régal amusant. Un très rapide, mais très cool, Top Gun: Maverick la vidéo des coulisses est là pour vous rappeler à nouveau qu’au lieu de CGI, Maverick met vraiment Cruise dans le cockpit d’un avion et le laisse voler comme une chauve-souris hors de l’enfer.

Top Gun Maverick dans les coulisses

Pas de CGI ici. ? #TopGunMaverick #behindthescenes pic.twitter.com/oHn76X9208 – Skydance (@Skydance) 10 juin 2020

Comme le dit la légende ci-dessus, « Pas de CGI ici. » Ceci est une vidéo rapide, mais il est toujours très cool de regarder de vrais avions exploser par l’équipe du film, soulever la poussière, secouer les caméras, etc. Je ne suis pas du genre à être enthousiasmé par le militarisme, mais je dois admettre que ça a l’air joli dur à cuire pour voir des images comme celle-ci. Et bien sûr, je n’attendrais rien de moins d’un film de Tom Cruise, car Cruise aime risquer sa vie pour notre divertissement.

Dans Top Gun: Maverick«Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete« Maverick »Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, poussant l’enveloppe en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement en grade qui le mettrait à la terre. Lorsqu’il se retrouve à former un détachement de diplômés Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant ne l’a jamais vue, Maverick rencontre Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel: «Rooster», le fils du défunt meilleur ami de Maverick et officier d’interception radar Nick Bradshaw, connu sous le nom de «Goose». Face à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, culminant dans une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour le piloter. »

Joseph Kosinski dirige un casting qui comprend Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, et Val Kilmer. Top Gun: Maverick est actuellement prévu de sortir en salles 23 décembre 2020.

