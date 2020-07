Top Gun Maverick And A Quite Place 2 Date de sortie décalée en 2021

ANNONCE OFFICIELLE PAR PARAMOUNT !!!

Cette mauvaise nouvelle vient de sortir pour tous les fans des deux émissions. Le retard des deux Top Gun: Maverick et A Quite Place part 2 vient d’annoncer par Paramount. La sortie de ces deux films était prévue plus tôt cette année, mais en raison de cette pandémie de coronavirus en cours, Paramount a décidé de reporter cette date de sortie car les salles sont fermées maintenant.

Paramount a maintenant décidé de retarder davantage la sortie des deux films, maintenant Paramount a repoussé le calendrier de sortie jusqu’en 2021.

Les dirigeants de Paramount, Mark Viane et Chris Aronson, ont déclaré qu’ils croyaient qu’il n’y avait pas d’expérience cinématographique ou de joie comme celle que nous apprécions dans les théâtres.

Les dirigeants de Paramount ont également déclaré qu’ils souhaitaient que le public du monde entier sorte à nouveau et apprécie leur film au théâtre lorsque la situation sera normale.

La nouvelle du retard survient après que Disney a également retardé ses films à venir. New Star War et Avatar 2, les deux films sont reportés en raison de la situation de pandémie de coronavirus qui affecte presque le monde entier.

TOP GUN: MAVERICK?

Le film est un film d’origine américaine. Le film est réalisé par Joseph Kosinski. Le film est un film dramatique d’action. L’histoire du film est donnée par Justin Marks et Peter Craig

JETER!!

Le capitaine Pete Maverick sera joué par Tom Cruise

Le lieutenant Bradley Bradshaw sera joué par Milles Teller

Penny Benjamin sera joué par Jennifer Connelly

Cyclone sera joué par Jon Hamm

Le film devrait sortir le 2 juillet 2021.

A Quite place est un film d’horreur de science-fiction d’origine américaine. La série est conçue par John Krasinki. La première partie de ce film est sortie en 2018.

JETER!

Lee Abbott joué par John Krasinski

Evelyn Abbott jouée par Emily Blunt

Regan Abbott joué par Millicent Simmonds

Marcus Abbott joué par Noah Jupe

A Quite Place Part 2 devrait sortir le 23 avril 2021.