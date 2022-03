Top Boy : la série Netflix est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Top Boy est une série dramatique policière britannique qui tourne autour de deux amis londoniens, Dushane (Ashley Walters) et Sully (Kano), qui dirigent ensemble un trafic de drogue, dans le but d’être les gars les plus riches du quartier. Bien que leur entreprise soit clandestine, elle est florissante et leur rapporte beaucoup d’argent.

Cependant, la cupidité prend le dessus et ils s’associent avec un certain Bobby Raikes afin de s’enrichir. Rapidement, les choses se gâtent car ils sont impliqués dans la rivalité entre les gangs de Raikes et de Kamale Robert Lewis et doivent faire face à de graves conséquences.

La série donne aux téléspectateurs un aperçu des quartiers chauds de Londres et leur fait découvrir ce qui se passe dans ces rues ségréguées. Les brillantes performances des acteurs et le réalisme de la narration font que l’on se demande si Top Boy est basé sur une histoire vraie ou non. Eh bien, Betanews va dissiper vos doutes !

Top Boy est-il basé sur une histoire vraie ?

Le créateur de la série, Ronan Bennett, est également responsable de l’écriture du scénario, qui n’est peut-être pas une histoire réelle, mais qui est certainement inspiré par des événements réels. La série policière se déroule dans un domaine fictif nommé Summerhouse, situé dans la zone réelle du London Borough of Hackney. Il dépeint ou du moins tente d’illustrer la dure réalité des hottes dans cet arrondissement de l’Inner London, en mettant particulièrement l’accent sur l’existence de gangs qui se battent pour la domination.

Lors de la préparation de sa série policière, Bennett a effectué des recherches approfondies sur les gangs de Hackney. Quelques mois auparavant, il a été témoin d’un incident réel qui l’a inspiré à réaliser la série. Dans un article pour The Observer en 2011, Bennett a décrit la rencontre, écrivant :

« Je remarque un enfant qui traîne sur le parvis. Je dirais qu’il a environ 12 ans. Un homme d’une vingtaine d’années, je suppose, s’approche de lui et échange quelques mots. Le gamin s’enfuit dans une ruelle entre un bar à hamburgers et un magasin de meubles d’occasion. »

Il ajoute : « Je décide d’attendre et de voir ce qui se passe. L’homme tire sur une cigarette et regarde de haut en bas de la rue. Le jeune réapparaît. Ils se serrent la main dans la rue. Le gamin crache par terre et s’en va. L’homme se baisse négligemment pour récupérer ce que c’est et continue son chemin. Je vais faire mes courses. » Après ne pas avoir vu les enfants pendant quelques semaines, Bennett le repère à nouveau et l’aborde. Même après que Bennett ait confirmé qu’il n’est pas un policier, le gamin hésite à parler et lui demande de partir.

Lorsque Bennett est parti et a informé un officier de police, ce dernier a déclaré : « Tant qu’il n’y a pas d’augmentation des délits annexes – effractions de voitures, agressions, cambriolages – nous laissons faire. Si un enfant de 12 ans vendait de la drogue à l’extérieur de Tesco à Saffron Walden, ce serait une autre histoire – il y aurait une opération de police majeure ». Bennett a ensuite interviewé plusieurs personnes de la région ; leurs histoires ont probablement semé les graines de l’inspiration dans son esprit, ce qui a donné lieu à la création de Top Boy.

Peaky Blinders est un parfait exemple de série qui dépeint également les rivalités entre gangs et toute la violence qui les accompagne. Bien que se déroulant dans l’Angleterre des années 1900, elle aborde presque les mêmes thèmes que Top Boy et s’inspire du gang de rue éponyme. Ainsi, même si le récit est totalement fictif et qu’il est le fruit de l’imagination de l’esprit créatif de Bennett, les racines d’où est née la série sont bien ancrées dans la réalité.