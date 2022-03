Top Boy saison 2 : dernières infos avant sa sortie en streaming sur Netflix

La vie est toujours en dents de scie pour les fans de Top Boy. Un instant, la série a disparu pour de bon, puis elle a été ressuscitée par un duo auréolé de Drake et Netflix, puis elle a été mise de côté par une véritable pandémie. Mais les meilleures choses valent la peine d’être attendues, et la saga policière londonienne en fait définitivement partie.

Il suffit de demander à l’armée de fans fidèles qui l’ont suivie de la télévision terrestre au streaming mondial et qui ont vu ses protagonistes, Ashley Walters, Kano, Little Simz et Micheal Ward, devenir des noms connus dans le monde entier. Alors que la deuxième saison débarque sur Netflix le mois prochain, nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la nouvelle série de huit épisodes très attendue de Dushane, Sully et consorts.

Date de sortie de Top Boy saison 2

La pandémie a interrompu le tournage de la deuxième saison de Netflix, laissant les fans dans l’expectative, jusqu’à ce qu’un énorme panneau d’affichage IMAX du BFI, en février, fasse savoir au monde qu’une nouvelle saison de Top Boy était imminente. En effet, les dix épisodes seront disponibles sur Netflix le vendredi 18 mars 2022.

Bande-annonce de la saison 2 de Top Boy

La bande-annonce a été diffusée le 1er mars et vous pouvez la regarder ci-dessous.

Top Boy Saison 2 | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Dushane veut étendre son empire au-delà des rues. Mais avec un investissement énorme, des partenaires à l’étranger et des crises familiales, plus d’argent signifie plus de problèmes.

Les saisons 1 et 2 de Top Boy ont été initialement diffusées sur la télévision terrestre au Royaume-Uni. Puis, en 2013, Channel 4 a annulé la série, laissant les fans désemparés. Mais avec le soutien du superfan et producteur exécutif Drake, Netflix a récupéré les droits et a relancé la série en 2019, en la faisant passer de quatre à dix épisodes. La saison 2 comptera huit épisodes.

Pour les fans de l’ordre numérique, le streamer a appelé sa première saison « saison 1 » et la prochaine « saison 2 ». Netflix a ensuite renommé les deux saisons originales Top Boy : Summerhouse pour éviter toute confusion. Mais si vous voulez appeler la nouvelle série « saison 4 », c’est comme vous voulez.

De quoi parle Top Boy ?

En gros, la réponse britannique à The Wire ou à un Gomorrhe grime, Top Boy s’est construit une audience massive depuis sa première diffusion sur Channel 4 en 2011. Elle compte aujourd’hui parmi ses fans des célébrités comme Jay-Z, Noel Gallagher et Drake, ainsi qu’un showrunner, le romancier et scénariste irlandais Ronan Bennett, qui est impliqué depuis le début.

L’un de ses principaux attraits est son authenticité au niveau de la rue, puisqu’elle explore les machinations des barons de la drogue, de leurs patrons et des humbles soldats pris dans la toile, y compris les enfants qui perdent leur innocence pour survivre. L’action se déroule dans la propriété fictive de Summerhouse, dans le quartier de Hackney, et suit Dushane (Ashley Walters, Bullet Boy, Bulletproof, Grange Hill) et Sully (Kane Robinson, alias Kano, superstar du grime) dans la construction d’un empire de la drogue dans le centre de Londres.

Un autre acteur clé est l’impitoyable Jamie Tovell (Micheal Ward), qui est devenu le père de substitution de ses jeunes frères à la mort de ses parents, et qui est un concurrent majeur pour le titre de « meilleur garçon » du domaine. Shelley (Lil Simz) ajoute une voix féminine forte à la série, jouant une mère célibataire et s’occupant de la mère malade de Dushane. Le faible qu’il éprouve pour elle se transforme lentement en une romance.

Top Boy nous fait découvrir un certain nombre de parcours individuels dans une ville difficile : des réfugiés hautement qualifiés qui ne trouvent pas de travail légitime et finissent par travailler avec des trafiquants de drogue, aux honnêtes gens qui sont persécutés par les agents de l’immigration britannique même si leurs papiers sont en règle. Il s’agit d’une plongée dans un Londres souvent invisible qui raconte les histoires émouvantes de ceux qui sont nés opprimés et sont marginalisés dans la société.

Intrigue de la saison 2 de Top Boy

La loyauté avant tout est le slogan de cette saison. À la fin de la saison dernière, Dushane et Shelley cherchaient à commencer une nouvelle vie ensemble, mais les problèmes se préparent : un profond fossé s’est creusé entre Dushane, avide de pouvoir, et Sully. Jamie est en prison et Dushane cherche à s’allier avec lui à l’extérieur. Mais Jamie acceptera-t-il ? Et Dushane risque-t-il lui-même la prison (ou pire) ? Une opération d’infiltration le tient en ligne de mire et le gang rival de London Fields est déterminé à se développer de manière agressive.

Attendez-vous à davantage de descriptions de la pauvreté et du pouvoir, ainsi qu’à un aperçu de la manière dont les gens se tournent vers le crime et des raisons de le faire. Attendez-vous également à ce que l’histoire des femmes soit mise en lumière dans la nouvelle saison. La lutte pour la survie est réelle, non seulement pour les aspirants seigneurs du crime, mais aussi pour ceux qui les entourent.

Casting de Top Boy saison 2

On retrouve Jasmine Jobson dans le rôle de Jaq, le dealer de Summertown, et Saffron Hocking dans celui de Lauryn, la sœur de Jaq. Kadeem Ramsey revient dans le rôle de Kit, membre du gang London Fields et allié clé de Jamie, tandis qu’Araloyin Oshunremi est de retour dans le rôle de Stefan, le jeune frère de Jamie Tovell. Hope Ikpoku Jnr est son autre frère, Aaron.

Lisa Dwan est également attendue dans le rôle de Lizzie, baron irlandais de la drogue, et Keiyon Cook dans celui d’Ats, la bessie de Stefan.

Une nouvelle addition pour cette série est Howard Curtis (Porthos dans The Musketeers de la BBC), qui joue Curtis, un membre d’un gang rival de Liverpool. Dan Connolly est Tim Braithwaite, un personnage qui, selon les rumeurs, apparaîtra dans le premier épisode de la saison, « Killing No Murder ».

Nolay, MC du sud de Londres, a fait une apparition dans les premiers jours de la série en tant que Mandy, la petite amie de Dris, et elle est de retour dans cette série – même si Dris ne l’est pas – ce qui augmente encore plus le talent musical exposé. Ne manquez pas non plus l’actrice française (et ex-femme de Mark Ronson) Joséphine de La Baume (The Hitman’s Bodyguard), et Erin Kellyman (The Green Knight) dans le rôle de Pebbles. Le mannequin britannique Adwoa Aboah, qui fait ses débuts en tant qu’actrice, est un autre ajout intéressant à la liste.

Rendez-vous vendredi 18 mars 2022 sur Netflix pour voir en streaming la saison 2 de Top Boy.