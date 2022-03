Top Boy : découvrez les lieux de tournage de la série Netflix

Top Boy est filmé en grande partie en Angleterre. Cependant, l’équipe de production s’est également rendue en Jamaïque, en Espagne et au Maroc pour tourner plusieurs séquences de la série policière.

C’est l’insistance du créateur à rendre le récit aussi réaliste que possible qui l’amène à se rendre dans différents endroits pour le tournage. Si vous voulez en savoir plus sur les lieux de tournage spécifiques, nous avons tout ce qu’il vous faut !

Kent en Angleterre

L’équipe de production se rend dans le Kent, en Angleterre, pour tourner plusieurs scènes importantes de la série. Le Kent est un comté situé dans le sud-est de l’Angleterre, qui regorge de crêtes et de vallées pittoresques. L’équipe a été vue en train de tourner la troisième saison à Margate, à la plage de Fulsam Rock et au Walpole Bay Hotel, ainsi que dans quelques rues, dont Athelstan Road.

Un autre lieu où quelques scènes ont été tournées est Ramsgate, notamment Jacob’s Ladder, la gare de Ramsgate, et juste devant le pub Rose of England situé sur la High Street. En dehors de ces lieux, Gordon Place à Gravesend est le domaine fictif de Summerhouse. East Crescent Street a également été utilisée pour quelques scènes se déroulant à Hackney.

Quartier londonien de Hackney en Angleterre

Puisque la série se déroule dans le quartier londonien de Hackney, il est normal que certaines scènes, sinon toutes, soient tournées ici aussi. Nommé d’après son principal quartier, ce borough est situé dans le centre de Londres. Le domaine De Beauvoir joue le rôle du domaine Summerhouse pour quelques scènes. En outre, l’équipe de production a également été aperçue à Haggerston, Dalston et London Fields pour le tournage de plusieurs séquences de la série policière.

Quartier londonien de Southwark en Angleterre

Pour les besoins du tournage, les acteurs et les membres de l’équipe de la série se rendent également dans le quartier londonien de Southwark, situé dans le sud de Londres. Plus précisément, les scènes judiciaires de la quatrième saison ont été tournées à la Blackfriars Crown Court de Southwark, à proximité de Blackfriars Road. Quelques épisodes ont également été tournés dans le quartier de Heygate Estate, qui est devenu le quartier fictif de Summerhouse Estate. Autrefois un grand lotissement de Walworth, il a été démoli en 2014. Par ailleurs, c’est à la Walworth Academy que les scènes d’école de la série ont été tournées.

here’s your final countdown warning… tomorrow we're all back in Summerhouse pic.twitter.com/0PidoKwkT4 — Top Boy (@topboynetflix) March 17, 2022

L’Île aux chiens à Londres en Angleterre

Après la démolition du Heygate Estate, l’équipe a dû chercher un nouvel emplacement qui pourrait faire office de Summerhouse Estate. Après de nombreuses recherches, le choix s’est porté sur le domaine de Samuda, situé dans l’île de Dogs, qui offre le décor idéal pour le domaine fictif. Outre les prises de vue extérieures, plusieurs prises de vue intérieures, telles que les chambres des personnages, sont également tournées dans les appartements des habitants.

Quartier londonien de Waltham Forest en Angleterre

Situé au nord-est de Londres, le quartier londonien de Waltham Forest est également l’un des nombreux endroits en Angleterre où l’équipe de production de la série a établi son camp. Plusieurs scènes sont tournées à l’hôpital Whipps Cross de Leytonstone, notamment la séquence où la mère de Dushane est admise à l’hôpital lorsque sa santé physique commence à se détériorer.

Autres lieux de tournage en Angleterre

Outre les lieux mentionnés ci-dessus, plusieurs autres endroits ont servi de sites de tournage pour Top Boy. Une boîte de nuit sur le thème des années 1980 appelée The Valmont Club – aujourd’hui fermée – dans Fulham Road à Chelsea est le lieu où de nombreuses séquences des scènes de club ont été tournées. L’équipe de production s’est également rendue dans le Queensway pour tourner quelques scènes dans le Queensway Bowling Alley, qui est maintenant connu sous le nom de Queens Skate, Dine and Bowl, situé à Bayswater. En outre, le quartier londonien de Newham et le Waterloo Estate situé à Romford ont également servi de lieux de tournage pour plusieurs scènes importantes de la série. Enfin, le West London Film Studios, situé à Hayes, a servi de site de tournage important pour plusieurs séquences.

Autres lieux de tournage dans le monde

Behind the scenes: Filming on location in Kingston, Jamaica with @micorazonfilms and @AshleyWalters82 pic.twitter.com/AKTGvJ6DVh — Top Boy (@topboynetflix) September 28, 2019

Dans la troisième saison (la saison 1 de Top Boy sur Netflix), on voit Dushane se cacher en Jamaïque et travailler dans le magasin de location de voitures de son cousin. Certains membres de l’équipe se sont donc rendus en Jamaïque pour capturer ces scènes. Dans la quatrième saison (saison 2 de Top Boy sur Netflix), l’équipe s’est rendue en Jamaïque pour filmer ces scènes. Dans la quatrième saison, l’équipe a également filmé plusieurs scènes en Espagne et au Maroc, et a montré toute l’étendue du trafic de drogue dans la série.