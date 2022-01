Top 7 des séries les plus attendues de retour en 2022

On attend avec impatience le retour de plusieurs séries populaires en 2022, surtout après que la COVID-19 a retardé la sortie de certains programmes de plus d’un an, ce qui rend leur retour d’autant plus attendu. D’autres séries ont fait l’objet d’un tel engouement lors de leur première saison que les fans se pressent pour savoir quand elles reviendront. Heureusement, un grand nombre de séries télévisées attendues reviendront en 2022.

Les plateformes de streaming offrent aux téléspectateurs de meilleurs moyens de trouver et de consommer de nouvelles séries. Si certaines ont malheureusement été annulées en 2021, malgré les efforts déployés pour en faciliter l’accès grâce aux nouvelles plateformes de diffusion, de nombreuses autres profitent en fait de l’évolution du paysage télévisuel. Les réseaux continuent de reconnaître la popularité et l’efficacité croissantes des services de streaming.

En 2021, de nombreuses séries sont devenues des succès surprises, tandis que d’autres ont gagné des fanbases encore plus importantes, ce qui a donné à 2022 beaucoup de matière à regarder pour les téléspectateurs. Les franchises réussissent également à mieux adapter leurs programmes télévisés au public, comme les easter eggs de Star Wars dans Le Livre de Boba Fett, qui sont utilisés de manière efficace sans se plier ouvertement aux exigences des téléspectateurs. En plus des nombreuses premières séries attendues en 2022, beaucoup de séries qui ont fait parler d’elles en 2021 ont reçu le feu vert pour une nouvelle saison. Voici les plus grands retours de séries à surveiller en 2022.

The Boys (Amazon Prime Video)

The Boys, la série super-héroïque d’Amazon Prime, fera son retour attendu le 3 juin 2022. Basée sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson, la série suit les plus célèbres super-héros de Vought International, connus simplement sous le nom des Sept.

The Boys S3 - Teaser officiel | Prime Video

La série se concentre sur un groupe comprenant Billy Butcher de Karl Urban et Hughie Campbell Jr. de Jack Quaid, alors qu’ils découvrent les maux engendrés par les tactiques de la méga-corporation de Vought. Les séries de super-héros comme The Boys, qui mettent en scène des héros imparfaits, ont le vent en poupe ces derniers temps. L’attente de la troisième saison de The Boys explose après un long an et demi d’attente. La saison 3 de The Boys mettra en vedette Jensen Ackles de Supernatural dans le rôle de Soldier Boy et Laurie Holden de The Walking Dead dans celui de la Comtesse cramoisie.

The Mandalorian (Disney+)

Le Livre de Boba Fett doit une grande partie de sa première saison, qui a été très suivie, non seulement à Star Wars, mais aussi à la série mère à succès The Mandalorian. En suivant les aventures de Din Djarin, interprété par Pedro Pascal, The Mandalorian donne un nouveau souffle à la franchise Star Wars en s’éloignant de la perspective des Skywalker, tout en réussissant l’atterrissage avec beaucoup d’aplomb.

The Mandalorian - Bande-annonce (VF) | Disney+

Avec la partition mémorable de Ludwig Göransson et les allusions lourdes aux westerns et aux films de samouraïs, Le Mandalorien réussit à toucher le cœur de Star Wars. Avec tant de possibilités ouvertes pour la série, surtout maintenant que le retour de Grogu/Baby Yoda dans la saison 3 est sujet à débat, la saison 3 de The Mandalorian pourrait complètement changer et répondre à des questions qui développeront davantage la franchise Star Wars de manière passionnante.

Squid Game (Netflix)

En septembre 2021, la série coréenne à succès Squid Game, diffusée par Netflix, a connu des taux d’audience stratosphériques. La série suit Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae) à travers une série de jeux d’enfance orchestrés avec une tournure mortelle, le tout pour un prix énorme qui augmente avec la mort de chaque participant malchanceux.

Squid Game | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La série explore les voies sombres qu’emprunte le désespoir, notamment dans l’épisode 2, “Enfer”, où l’on voit la plupart des participants revenir jouer alors qu’ils avaient quitté le jeu à cause d’un facteur mortel non divulgué. L’élément de surprise de chaque nouveau jeu ajoute un niveau de conséquence plus élevé pour les personnages, créant une expérience de téléspectateur passionnante et tendue. Squid Game est l’une des plus grandes émissions de télévision de 2021. Il n’est donc pas surprenant qu’une deuxième saison, et même des discussions pour une troisième saison, soient en cours.

Stranger Things (Netflix)

La série Stranger Things de Netflix reviendra en 2022 pour sa quatrième saison. La série, dont la première a eu lieu en 2016 avec un large accueil du public, suit un groupe d’adolescents dans les années 1980 à Hawkins, dans l’Indiana, lorsque des expériences secrètes du gouvernement prennent le contrôle de leur vie et les exposent à un monde connu sous le nom de “The Upside Down.” Stranger Things a fait décoller les carrières des acteurs Millie Bobby Brown et Finn Wolfhard, et a également régénéré la popularité de stars comme Winona Ryder et Sean Astin.

Stranger Things 4 | Teaser titres VF | Netflix France

La troisième saison s’est terminée par un cliffhanger pour l’officier Jim Hopper (David Harbour), ce qui a immédiatement suscité l’attente de la saison 4. Cette attente survient malgré la popularité de Stranger Things, qui pourrait nuire à la série Netflix en raison de sa dépendance croissante à la nostalgie des années 80 et de la mise à l’écart de certains personnages. Stranger Things est l’une des nombreuses séries touchées par COVID-19, le final de la saison 3 datant maintenant d’un an et demi. La saison 4 est attendue en milieu d’année.

Umbrella Academy (Netflix)

La série à succès de Netflix, Umbrella Academy, reviendra pour une troisième saison en 2022. Lancée en 2019, Umbrella Academy est adaptée de la série de bandes dessinées du même nom de Gerard Way.

Umbrella Academy | Bande-annonce VF | Netflix France

C’est l’une des nombreuses séries populaires de super-héros inadaptés en cours aujourd’hui, car elle suit des frères et sœurs adoptés confrontés à leur passé alambiqué et à une apocalypse à venir. Des discussions intéressantes sur la saison 3 sont déjà en cours, allant de questions sur la façon dont la série pourrait aborder Elliot Page dans le rôle de Vanya à une théorie d’apocalypse de l’Umbrella Academy concernant Ben (Justin H. Min).

La Chronique des Bridgerton (Netflix)

La deuxième saison de La Chronique des Bridgerton arrivera sur Netflix le 25 mars 2022. La première saison, sortie le jour de Noël 2020, suit la famille Bridgerton et la cour entre leur fille Daphne (Phoebe Dynevor) et Simon Basset, duc de Hastings (Regé-Jean Page).

La Chronique des Bridgerton | Date de lancement de la saison 2 VOSTFR | Netflix France

Basée sur la série de romans de Julia Quinn et produite par Shonda Rhimes, La Chronique des Bridgerton a reçu un accueil favorable du public lors de sa sortie. La saison 2 de La Chronique de Bridgerton sera concentrée sur le personnage d’Anthony, l’un des frères de Daphne.

Only Murders In The Building (Disney+)

Avec Martin Short, Steve Martin et Selena Gomez, Only Murders In The Building est une comédie policière à succès sur un groupe qui crée un podcast sur les vrais crimes centré sur un décès dans leur immeuble de luxe à New York. Only Murders In The Building doit son succès à un casting talentueux et à une intrigue captivante. Avec le personnage de Selena Gomez qui cible le groupe d’âge des milléniaux et la popularité des podcasts de vrais crimes, Only Murders In The Building touche l’air du temps culturel pour que tous les téléspectateurs puissent en profiter.

Only Murders in the Building (Official) Teaser | A Hulu Original

Ce qui commence dans la saison 1 comme un cas ouvert et fermé évolue vers quelque chose de plus sinistre avec chaque épisode. La saison 2 de Only Murders In The Building est particulièrement attendue après le cliffhanger concernant les trois personnages principaux dans le final de la saison 1, ce qui en fait l’un des plus grands retours à la télévision en 2022.