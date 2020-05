Ce sont les 8 meilleures voitures qui ont rejoint la flotte de la police indienne pour différents États et font leur part du devoir.

En Inde, nous avons de nombreuses voitures de police différentes qui servent fièrement notre nation. La plupart d’entre eux ne comprennent que des VUS, à quelques exceptions près. Voici la liste des 8 meilleures voitures de police utilisées par différents États de l’Inde. Il y a quelques États qui utilisent également la même voiture dans leur flotte de police.

Top 8 des voitures utilisées par la police de différents États en Inde

Mahindra TUV300 – Police du Maharashtra, du Bengale occidental et de l’Andhra Pradesh

Le TUV300 sert le Maharashtra, Kolkata et la police de l’AP comme voiture de circulation ainsi que la voiture de patrouille. Le SUV est très fiable, dispose d’un moteur diesel puissant et est assez grand pour traverser de mauvaises routes en cas de poursuite.

Ford EcoSport – Police d’Andhra Pradesh

Le charmant EcoSport fait partie de la police d’Andhra Pradesh et peut être vu sur de nombreuses routes. Le SUV compact est connu pour sa grande maniabilité, ses moteurs puissants et est un autre SUV grand garçon avec une garde au sol impressionnante.

Mahindra Bolero – Police du Maharashtra, de l’Andhra Pradesh, du Kerala et du Karnataka

Bolero reste l’une des voitures de police les plus célèbres et les plus populaires de l’Inde. Il est utilisé dans de nombreux États comme le Maharashtra, l’Andhra Pradesh, le Kerala et le Karnataka comme voiture de patrouille. Bolero est très fiable et nécessite très peu d’entretien.

Tata Safari Storme – Police du Madhya Pradesh

La police du Madhya Pradesh est sacrément chanceuse de pouvoir conduire le Tata Safari Storme. Maintenant, il n’est plus fourni comme voiture de police, mais simplement comme une voiture de l’armée. Safari Storme est un SUV emblématique et restera l’une des voitures les plus préférées de l’Inde.

Mahindra Scorpio – Police du Telangana, de l’Andhra Pradesh et du Punjab

Un autre VUS populaire auprès des forces de police est Mahindra Scorpio. Probablement après avoir vu le Scorpion dériver à Singham, la police a pris goût à cela. Il sert maintenant avec la police de Telangana, d’Andhra Pradesh et du Punjab.

Maruti Ertiga – Police de Chandigarh, Delhi, Karnataka, Haryana et Maharashtra

Maruti Ertiga est utilisé par la police de Chandigarh, Delhi, Bengaluru, Haryana et Maharashtra. Probablement en raison de sa cabine spacieuse et étant un Maruti, il est préféré comme voiture de police. À Delhi, Chandigarh et Haryana, il est utilisé comme intercepteur et mini-PCR.

Maruti Gypsy – Police de Delhi et Haryana

Le dernier sur cette liste est le Gypsy Maruti. Ce tout-terrain sert la police indienne depuis plus de deux décennies. Il est encore beaucoup visible avec la police de Delhi et Haryana, principalement pour les patrouilles routières.