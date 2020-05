Top 8 des voitures à venir en 2020 dont le prix sera inférieur à Rs 10 Lakhs

Voici la liste des 8 meilleures voitures à venir qui seront lancées en 2020 et dont le prix sera inférieur au budget de Rs 10 Lakhs.

Bien que le nombre de lancements cette année ait pu être réduit à l’épidémie de coronavirus, il nous reste encore quelques lancements importants. Voici la liste des 7 meilleures voitures à venir qui devraient encore être lancées en 2020 et dont le prix sera inférieur à Rs 10 Lakhs (au moins quelques variantes).

BS6 Honda Jazz – mai 2020

Honda a déjà taquiné le Jazz conforme à BS6 qui recevra également un petit lifting. Nous pouvons voir quelques ajustements possibles à la conception des phares et des feux arrière à l’extérieur. Cependant, en grande partie, le hayon restera tel qu’il est avec les moteurs à essence et diesel conformes à BS6.

Hyundai i20 nouvelle génération – juillet 2020

Le prochain grand lancement de Hyundai pour cette année est la nouvelle génération i20. La trappe mise à jour recevra un nouveau moteur diesel plus puissant ainsi qu’une unité turbo-essence de 1,0 litre. Cela a été révélé pour les marchés mondiaux et nous pourrions obtenir quelque chose de similaire à cela. Les améliorations majeures comprendront un toit ouvrant électrique, un moteur turbo, des phares à DEL et la technologie Blue Link.

Kia Sonet – août 2020

À l’Auto Expo 2020, Kia a présenté le SUV sous-compact Sonet sous une forme conceptuelle. En août de cette année, Kia va lancer le rival de Hyundai Venue et Maruti Vitara Brezza. Il est basé sur la plateforme de Venue et empruntera également ses moteurs. Cependant, Sonet suivra un attrait plus moderne et plus musclé.

Nissan Magnite – août 2020

En août, nous verrons un autre SUV compact lancé sur le marché. Nissan et Renault co-développent un nouveau petit SUV dont le prix sera bien inférieur à celui de leurs rivaux. Doté de nombreuses fonctionnalités premium, Nissan Magnite sera en fait un rival de Maruti WagonR et Renault Triber avec des prix autour de 5-6 Lakh.

Renault Kiger – octobre 2020

Contrairement au Nissan Magnite et à son style traditionnel, Renault adoptera un look plus moderne et plus robuste pour le Kiger. Le prochain SUV de Renault sera proposé à un prix inférieur à Rs 6 Lakhs et proposera un toit ouvrant électrique, une caméra de stationnement arrière, la technologie Internet et bien plus encore. Il a déjà été espionné plusieurs fois.

Renault Triber AMT – août 2020

Renault a longtemps fait attendre les acheteurs avec la Triber AMT. Après l’avoir présenté à l’Auto Expo 2020, Renault lancera la Triber automatique d’ici juillet-août. Il y a des chances que cela vienne avec le moteur turbo-essence que Triber va bientôt obtenir.

Tata HBX Micro SUV – décembre 2020

Le prochain micro SUV de Tata, le HBX, devrait être lancé vers la fin de cette année. Il a été présenté à l’Auto Expo 2020 dans une version conceptuelle, sinon, nous l’avons également vu à travers des photos d’espionnage. Tata HBX sera assis entre Nexon et Tiago, contre Mahindra KUV100 et Maruti Ignis.

Datsun Redi-GO Facelift – Mai 2020

Récemment, Datsun a taquiné le lifting Redi-GO nous donnant l’assurance qu’il recevra un moteur conforme BS6. La trappe d’entrée de gamme bénéficiera d’un style rafraîchi, de nouvelles options de boîte de vitesses et de quelques nouvelles fonctionnalités. Le Redi-GO aurait également été modifié pour augmenter le niveau de sécurité des passagers.