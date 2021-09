Top 7 des meilleures coques pour le nouvel iPhone 13

Maintenant que la nouvelle gamme d’iPhone 13 est là et que vous avez décidé quel modèle vous allez acheter, vous devriez prendre une protection pour téléphone. Une bonne coque pour iPhone 13 protégera non seulement votre nouveau téléphone brillant des rayures et des chutes accidentelles, mais avec autant d’options disponibles, vous pouvez également montrer une certaine personnalité.

Heureusement, la plupart des fabricants d’étuis de protection proposent déjà d’excellentes coques pour iPhone 13, vous pouvez donc en avoir un à portée de main lorsque votre téléphone arrive. De plus, chacun des cas mentionnés dans cet article est disponible pour les quatre modèles d’iPhone 13. Du 13 mini au plus grand et meilleur iPhone 13 Pro Max.

Coques officielles MagSafe pour iPhone 13

Les meilleures coques pour iPhone 13 sont souvent celles fabriquées par Apple lui-même. Nous vous recommandons fortement de vous procurer une protection pour protéger votre téléphone des aléas quotidiens de la vie et protéger votre investissement. Ces téléphones ne sont pas bon marché. Et tandis qu’Apple propose de nombreuses coques dans plusieurs couleurs et styles différents, l’étui MagSafe est un excellent choix.

Vous pouvez obtenir l’étui officiel Apple MagSafe pour iPhone 13 en coque transparente, en silicone ou en cuir, et c’est disponible dans une variété de couleurs.

L’étui en silicone Apple iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max avec MagSafe a une doublure en microfibre douce à l’intérieur pour garder cette finition en verre sans rayures et maintenir le téléphone en toute sécurité à l’intérieur de l’étui. De plus, avec MagSafe, vous pouvez charger rapidement votre téléphone sans fil avec n’importe quel chargeur ou batterie MagSafe.

Les étuis MagSafe pour iPhone 13 sont disponibles pour tous les modèles ici ou sur Amazon.

Coque Spigen Tough Armor

Spigen fabrique certaines des meilleures protections pour iPhone 13 dans de nombreux styles, mais l’un de nos favoris est le Spigen Tough Armor. Il offre une protection supplémentaire grâce à une conception à double couche, et il y a une béquille intégrée pour regarder des émissions Netflix ou Apple TV+. Avec des coins renforcés, une coque intérieure douce et un extérieur en polycarbonate dur, cela garantira que votre nouveau téléphone reste à son meilleur.

Si vous faites constamment tomber votre téléphone, vous apprécierez la tranquillité d’esprit supplémentaire. Mieux encore, Spigen propose même le Tough Armor avec Magsafe.

Le Spigen Tough Armor est disponible en plusieurs couleurs et est disponible pour l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Coque dbrand pour iPhone 13 Grip Case

dbrand est un nom de confiance lorsqu’il s’agit de garder tous vos gadgets sûrs et élégants. Le dbrand Grip Case pour la gamme iPhone 13 ne fait pas exception. Cet étui n’est pas bon marché, mais il offre une protection de qualité militaire et des polymères absorbant les chocs avancés pour protéger votre téléphone contre les impacts. Cependant, l’aspect le plus célèbre de ce boîtier est peut-être le matériau adhérent à l’arrière et sur les côtés. Vous aurez également besoin d’une adhérence (et d’une protection) supplémentaire si vous optez pour le plus gros iPhone 13 Pro Max.

Chaque étui Grip est noir uni, mais comme prévu par dbrand, vous pouvez le décorer avec toutes sortes de couleurs, de motifs ou de textures soignés. Ces étuis pour iPhone 13 ne seront pas expédiés avant octobre, mais cela vaudra la peine d’attendre. Procurez-vous une coque dbrand Grip pour iPhone 13 Mini, iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max.

Étui Smartish Wallet Slayer

N’oubliez plus jamais votre portefeuille en vous procurant l’étui Smartish Wallet Slayer pour votre iPhone 13. Cet étui a des côtés texturés à haute adhérence pour que vous ne puissiez jamais laisser tomber votre téléphone, puis une fente pour portefeuille cousue à l’arrière pour une utilisation facile. Nous aimons cette option par rapport aux portefeuilles folio, car elle maintient votre téléphone mince et facile à tenir.

L’étui Smartish Wallet Slayer peut contenir trois cartes de crédit ou une pièce d’identité, ainsi que de l’argent liquide. Il y a même une petite découpe à l’arrière pour y glisser une pièce d’identité, qui sert également de support. C’est un design assez génial dans un boîtier abordable et robuste.

Obtenez le vôtre pour l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max.

Coque transparente Spigen Liquid Crystal pour iPhone 13

Si vous ne voulez pas couvrir votre nouveau téléphone de fantaisie dans un gros étui noir encombrant et ennuyeux, procurez-vous plutôt quelque chose comme l’étui transparent Liquid Crystal de Spigen. Spigen est une marque de confiance qui fabrique plusieurs styles de coques pour chaque nouveau téléphone, et si vous êtes un minimaliste, vous adorerez cela.

Malgré son faible coût, cette coque utilise un matériau TPU durable et flexible. De cette façon, il est facile à installer tout en étant suffisamment solide pour protéger votre téléphone des rayures ou des accidents. De plus, Spigen ajoute un rebord surélevé autour de l’écran pour une protection supplémentaire contre les chutes.

Prenez-en un pour iPhone 13 Mini, iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max.

Otterbox Série Symmetry

Otterbox est bien connu pour offrir certains des étuis pour smartphones les plus durables et les plus robustes du marché. Cependant, ils sont également connus pour fabriquer ces énormes étuis volumineux en forme de brique qui rendent quelque chose comme l’iPhone 13 Pro Max trop difficile à tenir.

C’est pourquoi nous recommandons l’une des options les plus minces d’Otterbox, l’étui de la série Otterbox Symmetry. Cet étui offre le même design robuste et robuste que nous attendons d’Otterbox, tout en offrant une expérience mince que les propriétaires apprécieront. De plus, Otterbox a ajouté un additif antimicrobien à base d’argent qui peut aider à inhiber la croissance microbienne.

Restez en sécurité avec Otterbox sur votre iPhone 13 Mini, iPhone 13, 13 Pro et 13 Max.

Coque en silicone Caseology Nano Pop

Si vous recherchez une superbe coque polyvalente pour iPhone 13 qui n’est ni trop épaisse, ni trop fine, mais abordable et élégante, jetez un œil à la gamme de silicone Caseology Nano Pop. Alors que Caseology a plusieurs styles, le Nano Pop est un étui double couche mince et robuste avec un revêtement en silicone antidérapant à l’extérieur pour une meilleure adhérence. De plus, cette coque est disponible en plusieurs options de couleurs différentes avec une subtile finition bicolore autour des caméras pour un éclat supplémentaire (black sesame, blueberry navy, light violet, Avo green et Peach pink).

Obtenez votre coque Caseology Nano Pop maintenant pour l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max.