Top 7 des voitures les plus sûres en Inde dont le prix est inférieur à Rs 10 Lakhs

Ce sont les 7 voitures les plus sûres en Inde qui ont reçu une cote de sécurité de 4 et 5 étoiles dans les tests de collision mondiaux NCAP, au fil des ans.

En voyant les récentes cotes de sécurité que les voitures indiennes ont reçues, de nombreux acheteurs deviennent prudents à ce sujet. Il y a quelques mois, nous nous sommes renseignés auprès de nos sources concessionnaires à ce sujet. Ils ont dit que de plus en plus de gens se posaient maintenant des questions sur la cote de sécurité de la voiture qu’ils voulaient acheter.

Sur la base des tests de collision Global NCAP, les voitures les plus sûres et leurs cotes sont calculées. Une voiture s’écrase contre un mur à une vitesse de 64 km / h, puis les zones touchées de la voiture sont notées. Les blessures aux mannequins à l’intérieur de la voiture sont également prises en compte. Ces deux choses combinées, retirez les points et la note.

Top 7 des voitures les plus sûres en Inde sous 10 Lakhs

1. Mahindra XUV 300 – 5 étoiles

La XUV300 est la voiture la plus sûre en Inde, assurant une sécurité de 5 étoiles pour les occupants adultes et de 4 étoiles pour les enfants. C’est la première voiture en Inde à obtenir une cote de sécurité 4 étoiles pour les enfants occupants. Les caractéristiques de sécurité à bord comprennent deux airbags, l’ABS avec EBD, des capteurs de stationnement arrière, un système d’alerte de vitesse et un prétensionneur de ceinture de sécurité à trois points en standard. Les variantes haut de gamme bénéficient de freins à disque arrière, de capteurs de stationnement avant et arrière, d’une caméra de stationnement arrière, de 7 airbags et du contrôle électronique de stabilité (ESC).

2. Tata Altroz ​​- 5 étoiles

Tata Altroz ​​est deuxième en ligne qui a obtenu une cote de sécurité de 5 étoiles. L’écoutille a obtenu 3 étoiles pour les enfants occupants. C’est le hayon le plus sûr d’Inde. Les caractéristiques de sécurité standard sont les mêmes pour toutes les voitures en Inde, en raison des normes de sécurité adoptées en 2019. Les caractéristiques de sécurité comprennent deux coussins gonflables avant, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière, prétensionneurs de ceinture de sécurité avant, caméra de stationnement arrière et alerte de vitesse système, même dans les variantes haut de gamme.

3. Tata Nexon – 5 étoiles

Nexon a été la première voiture en Inde à obtenir une cote de sécurité de 5 étoiles avant d’être dépassée par XUV 300 et Altroz. Tout comme Altroz, Nexon obtient 5 étoiles pour les adultes et 3 étoiles pour la sécurité des enfants. C’est une plus grande réussite pour Nexon car contrairement au XUV300, il s’en sort avec deux airbags, même dans la version haut de gamme. Les autres caractéristiques comprennent le contrôle de traction, l’ABS avec EBD, le contrôle de traction, le contrôle de stabilité électronique, l’assistance au freinage, le contrôle d’assistance en côte, l’atténuation du retournement et les capteurs de stationnement arrière avec caméra.

4. Tata Tiago – 4 étoiles

La troisième voiture Tata la plus sûre est Tiago, obtenant une cote de sécurité de 4 étoiles. Malgré l’absence de supports ISOFIX, Tiago a obtenu une cote de sécurité de 3 étoiles pour les enfants occupants. Les caractéristiques de sécurité comprennent des capteurs de stationnement arrière, deux airbags frontaux, ABS avec EBD, contrôle de stabilité en virage et caméra de stationnement arrière, même sur la version haut de gamme.

5. Tata Tigor – 4 étoiles

Tigor et Tiago ont reçu la même cote de sécurité pour les occupants adultes et enfants. Les deux bénéficient également du même ensemble de fonctions de sécurité. Cependant, Tiago parvient à marquer quelques points supplémentaires par rapport à Tigor.

6. Maruti Vitara Brezza – 4 étoiles

La voiture Maruti la plus sûre que nous ayons est la Vitara Brezza. Nous savons tous que les voitures Maruti ont été critiquées pour leur mauvaise cote de sécurité. Mais deux de leurs voitures, dont Brezza et Ertiga, ont réussi à obtenir une note décente. Quant au SUV, il dispose de deux airbags, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière avec caméra et système d’alerte de vitesse.

7. Volkswagen Polo – 4 étoiles

Vous avez peut-être vu la vidéo d’une Polo GTI tombant d’un survol à une vitesse de 140 et son conducteur s’échappant avec des blessures mineures. Bien qu’il s’agisse d’une voiture plus coûteuse, même la Polo serait robuste. Il a obtenu une cote de 3 étoiles pour les enfants occupants. Les caractéristiques comprennent l’ABS, l’EBD, le programme de stabilité électronique (ESP), les coussins gonflables doubles et les capteurs de stationnement arrière.