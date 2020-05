Top 7 des voitures les plus étranges de l’Inde que nous n’aurions jamais vues sur route

Ce sont les 7 voitures les plus étranges fabriquées en Inde. Certains d’entre eux sont vus sur les routes jusqu’à présent, tandis que d’autres sont une collection rare.

Maintenant que tous les autres constructeurs ont réalisé que les voitures élégantes étaient l’affaire, c’était différent il y a quelques décennies. À cette époque, les fabricants se concentraient davantage sur l’aspect pratique et ignoraient la partie où le style était pris en compte. En conséquence, nous avions de nombreuses voitures étranges qui roulaient dans la rue.

Voici une liste des 7 voitures les plus étranges de l’Inde qui ont réellement existé. Certains d’entre eux sont encore visibles sur les routes tandis que certains d’entre eux sont un joyau caché à trouver. Cela comprend les voitures à trois roues, les voitures sans porte, les petites voitures à deux places et bien plus encore.

Top 7 des voitures les plus étranges de l’Inde

Jugaad

C’est la voiture ou vous pouvez appeler une machine, que nous voyons tous les jours. Surtout à Delhi NCR, où cela est utilisé pour transporter les passagers de la station de métro. Jugaad signifie fortune. Ces voitures sont livrées avec une partie avant différente, une partie arrière différente et un moteur différent.

Sipani Badal

Sipani Limited a construit cette voiture à trois roues dans les années 1980. Tu te souviens du Blue Robin de Mr Bean? Sipani Badal a été fait en gardant cette voiture à l’esprit. Cependant, en raison de diverses complications, la voiture a à peine réussi à vendre en Inde. Fait intéressant, il n’est venu qu’avec trois portes et une configuration à propulsion arrière.

Hindustan Trekker

Hindustan a fabriqué ce SUV à partir des pièces d’un ambassadeur dans les années 60 et 70. Cette voiture n’a littéralement pas utilisé de nouvelle pièce et tous les restes d’ambassadeurs. Il est venu sans portes, ce qui était un achat parfait comme voitures de tourisme. Bien qu’il n’ait pas trouvé beaucoup de preneurs dans notre pays, la police avait un goût particulier pour eux.

Hindustan Veer

Il s’agit encore une fois d’un ambassadeur resté converti en camionnette. Fondamentalement, l’Amby a été coupé par derrière pour prendre la forme d’une camionnette. HM a à peine vendu cela parce que les gens ne comprenaient pas du tout cette voiture. Vous aurez de la chance si vous parvenez à en repérer un.

Chinkara Roadster

Voici notre propre roadster indien. Conçu par un ingénieur allemand en Inde, il a atteint une vitesse de pointe de 190 km / h. Chinkara Roadster n’a même pas été entendu en Inde dans les années 90. Il était livré avec un puissant moteur Isuzu de 1800 cm3 et produisait 90 ch.

Tata Spacio

Bien que cette voiture ait été un succès sur le marché commercial, elle portait un design délirant. Construit sur le Sumo, le Tata Spacio est venu sans portes et juste une porte de fortune qui pourrait également être retirée. En raison de son immense capacité de poids et de sa capacité à s’adapter à de nombreuses personnes, il fonctionne toujours dans les zones rurales.

Trishul Jeep

Il s’agit d’une Jeep compacte des années 90. Construit par une entreprise de Patna, Trishul n’avait pas de portes et était de très petite taille. Il est venu avec un moteur monocylindre 500cc de Lombardini. On en voit encore très peu en Inde, mais en mauvais état.