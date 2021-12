Top 5 des séries les plus recherchées sur Google en 2021 ?

Il n’y a pas de surprise dans la liste des séries les plus recherchées sur Google en 2021. Le succès que certaines des séries les plus populaires de l’année ont eu, nous en dit long sur ce qu’a enregistré la publication de cette liste selon la préférence des internautes. Alors que l’année touche bientôt à sa fin, Betanews vous communique déjà la liste des séries les plus recherchées.

1. Squid game

La série qui a été favorisée par les recherches des utilisateurs était Squid Game, qui après sa diffusion le 17 septembre, a obtenu 142 millions de vues en seulement 30 jours. La production sud-coréenne a été la plus populaire sur Internet et prépare déjà sa deuxième saison.

2. La Chronique Des Bridgerton

Deuxièmement, il y avait aussi une série de Netflix. Il s’agit de La Chronique des Bridgerton, qui fut un instant la série la plus demandée avec 82 millions de vues.

3. Wandavision

En troisième position une série de Disney +. Cette fois c’était la production Marvel WandaVision, qui en plus des préférences du public, a également reçu de nombreux prix de critiques spécialisés.

4. Cobra kai

À la quatrième place, les fans ont recherché avec insistance une autre série sur la plateforme Netflix. Cette fois, il s’agit Cobra Kai, la production basée sur les films de Karate Kid qui en est déjà à sa quatrième saison.

5. LoKi

Pour clôturer le top 5 des séries les plus recherchées sur Google durant cette 2021, une autre série de Disney+ et Marvel se positionne à nouveau. Cette fois c’était Loki celui qui a reçu l’aval des fans en ce qui concerne les recherches.