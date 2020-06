Top 5 du plaisir de conduire des voitures qui nous manquent maintenant et espérons voir un retour

Voici la liste des 5 voitures les plus amusantes à conduire qui sont appréciées des passionnés d’automobile mais qui ont été abandonnées au fil des ans.

Au cours de la dernière année, les constructeurs ont commencé à développer des moteurs à essence turbo et nous voyons de nombreuses nouvelles voitures turbo arriver. Pour les constructeurs, rendre un moteur essence turbo conforme BS6 est plus facile. Cependant, au fil des ans, nous avons eu beaucoup de plaisir à conduire des voitures, certaines avec des moteurs turbo et d’autres sans.

Voici la liste des 5 meilleures voitures de conduite amusantes que nous avons vues au cours des deux dernières années. Consultez la liste détaillée à venir.

Top 5 du plaisir de conduire des voitures qui nous manquent

1. Maruti Zen Carbon

Maruti Zen a été lancé en 1998 et était une petite berline à hayon. Maruti a décidé de la rendre plus sportive et a lancé la Carbon Edition, qui était une version à trois portes. Avec de jolies jantes en alliage et quelques éléments sportifs, il est instantanément devenu le rêve d’un passionné d’automobile. Le moteur était le même trois cylindres de 1,0 litre, mais en raison de sa légèreté, il était très rapide en accélération et très maniable.

2. Chevrolet Cruze

Chevrolet a peut-être quitté l’Inde depuis longtemps, mais la Cruze est une telle voiture que les Indiens ne peuvent jamais oublier. Il a été lancé pour la première fois en 2009 avec un moteur diesel et était très premium. Le moteur produisait 138 ch et 325 Nm de couple maximal, ce qui le rendait très excitant à conduire. Après avoir fait une course décente sur le marché pendant près de 8 ans, Chevrolet a arrêté ses opérations en Inde.

3. Fiat Abarth Punto

Fiat Abarth Punto n’est peut-être pas une voiture connue mais était très populaire parmi les amateurs. Bien qu’il s’agisse de la berline la plus chère, cela n’a pas empêché les acheteurs de l’acheter. Il est venu avec un moteur à essence turbo de 1,4 litre qui a produit 145 BHP, assez pour fumer tous les véhicules à hayon et même les VUS compacts. Abarth Punto a en outre obtenu une configuration de suspension modifiée et des caractéristiques de conduite complètement différentes.

4. Tata Safari

Tata Safari n’est peut-être pas aussi performant sur le plan des performances, mais ce sera l’un des plus amusants à conduire des VUS en Inde. Safari a offert une quantité généreuse de couple couplée à sa conception grand garçon en a fait un bon tout-terrain ainsi qu’un VUS de style de vie. Il n’a jamais été un grand vendeur mais s’adressait à une certaine clientèle qui ne se souciait pas de la concurrence. Il a été interrompu il y a seulement quelques mois en 2019.

5. Ford Ecosport Ecoboost

Le dernier de cette liste est récent. Ecosport a été lancé au début des années 2010 et était bientôt disponible avec un moteur Ecoboost 1.0 litres impopulaire. Au fil des ans, son nombre de fans a augmenté, mais a récemment été interrompu en raison des normes BS6. Aujourd’hui encore, il reste le moteur le plus puissant proposé dans son segment des SUV sous-compacts, avec une puissance d’environ 126 ch.