Voici la liste détaillée des 5 voitures les plus rapides en accélération que vous pouvez acheter avec un budget de Rs 10 Lakhs.

Chaque passionné d’automobile veut une voiture dans son budget qui soit prête à répondre à sa montée d’adrénaline. Voici donc la liste des 5 voitures les plus rapides en Inde que vous pouvez acheter avec un budget de Rs 10 Lakhs. Nous avons également mentionné la vitesse de pointe et le temps d’accélération de 0 à 100 km / h. Consultez la liste à venir!

Top 5 des voitures les plus rapides à acheter sous 10 Lakhs

Volkswagen Polo 1.0 Litre TSI – 9,5 secondes

Nous savons tous que Polo sera naturellement en tête de liste. Son nouveau moteur TSI de 1,0 litre produit 110 ch et 175 Nm de couple maximal. Les chiffres officiels de la vitesse maximale n’ont pas encore été révélés, mais sur la base de recherches en ligne, ils devraient être supérieurs à 180 km / h. La Polo 1.0 TSI, aux spécifications mondiales, atteint une vitesse de pointe de 191 km / h.

Prix: Rs 7,89 Lakhs jusqu’à Rs 9,55 Lakhs

Tata Tiago JTP – 9,95 secondes

Tata Tiago est la berline à budget la plus puissante en Inde qui est temporairement interrompue. Équipé d’un moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,2 litre, le JTP produit 115 ch. Les responsables de Tata ont laissé entendre qu’il recevrait bientôt une mise à niveau BS6. La vitesse maximale réalisable sur Tiago JTP est de 160 km / h.

Prix ​​(temporairement interrompu): Rs 6,7 Lakhs

Hyundai Grand i10 Nios Turbo – 10 secondes

Nous n’avons pas les chiffres officiels de Hyundai, mais le Grand i10 Nios Turbo aurait une vitesse de pointe et des chiffres d’accélération similaires à ceux de l’Aura Turbo. Nios obtient un moteur à essence turbo à trois cylindres de 1,0 litre qui produit 100 ch et 172 Nm de couple maximal. La vitesse de pointe réalisable ici est de 160 km / h, comme le prétendent d’autres publications.

Ford Figo Diesel – 10,55 secondes

Figo, avec son moteur diesel de 1,5 litre est beaucoup plus puissant que son homologue à essence. Aussi, beaucoup plus vite. La trappe de fusée diesel produit 99 PS et 215 Nm de couple de pointe, couplée à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. Figo diesel peut atteindre une vitesse de pointe de 170 km / h, ce qui est très impressionnant.

Prix: Rs 6,86 Lakhs à Rs 7,85 Lakhs

Maruti Suzuki Swift – 12,6 secondes

Swift ne ressemble pas à une machine rapide, en particulier avec son humble moteur à essence à quatre cylindres de 1,2 litre NA. Cependant, il est léger par rapport au Baleno et à certains autres véhicules à hayon. L’essence rapide, comme on le prétend, peut atteindre une vitesse de pointe de 160 km / h. Sans turbo, c’est très étonnant.