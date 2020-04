Top 5 des voitures de moins de 5 Lakhs qui donnent les meilleurs chiffres de kilométrage

Ce sont les 5 meilleures voitures dont le prix est inférieur à Rs 5 Lakhs et donnent les meilleurs chiffres de kilométrage parmi les autres à hayon de cette gamme de prix.

Lors de l’achat d’une berline d’entrée de gamme, la plupart des acheteurs envisagent d’abord deux choses. Quelles sont les fonctionnalités et combien coûte le kilométrage. Heureusement, il y a quelques voitures dans ce segment qui offrent à la fois des fonctionnalités décentes et des chiffres de kilométrage décents.

Voici la liste détaillée des 5 meilleures voitures qui offrent les meilleurs chiffres de kilométrage avec un budget de 5 Lakhs. Nous avons également mentionné la fourchette de prix, les spécifications du moteur, les options de boîte de vitesses et les chiffres de kilométrage.

Top 5 des voitures de moins de 5 Lakhs avec les meilleurs chiffres de kilométrage

Maruti Alto 800

L’Alto 800 est la voiture à essence la plus économe en carburant en Inde. La trappe a reçu une mise à niveau BS6 il y a longtemps, probablement l’une des premières en Inde. Il contient un moteur 800cc petit mais énergique qui peut également être associé à un kit CNG monté en usine en option.

Prix ​​- Rs 2,94 Lakhs à Rs 4,36 Lakhs

Spécifications du moteur – 799 cm3 à trois cylindres / 47,65 PS / 69 Nm

Boîte de vitesses – MT à 5 vitesses

Kilométrage – 24,7 kmpl

Renault Kwid

Cela comprend le 800cc Kwid ainsi que le 1000cc Kwid. Le plus économe en carburant des deux est celui de 800 cm3, bien sûr. Kwid a également reçu sa mise à niveau BS6 il y a quelques mois, peu de temps après le lancement de la version rénovée. Quant à son membre de la famille Datsun, leurs voitures n’ont reçu aucune mise à niveau.

Prix ​​- Rs 2,83 Lakhs à Rs 4,13 Lakhs (800cc) / 4,42 Lakhs à 5,01 Lakhs

Spécifications du moteur – 3 cylindres de 799 cm3 produisant 55 ch et 72 Nm / 3 cylindres de 999 cm3 produisant 69 BHP et 91 Nm

Boîte de vitesses – 5 vitesses MT / 5 vitesses AMT (uniquement pour 1,0 litre)

Kilométrage – 24 kmpl / 22,5 kmpl

Maruti S-Presso

S-Presso est livré avec un moteur trois cylindres de 1,0 litre qui vient également sur WagonR, Celerio et récemment abandonné, Alto K10. S-Presso est une berline à hayon avec un style de type SUV. Il est placé entre Alto 800 et WagonR, en tant que mise à niveau plus premium et plus amusante de l’ancien.

Prix ​​- Rs 3,7 Lakhs à Rs 4,99 Lakhs

Spécifications du moteur – trois cylindres de 1,0 litre produisant 69 BHP et 91 Nm

Boîte de vitesses – 5 vitesses MT / 5 vitesses AMT

Kilométrage – 21,7 kmpl

Maruti WagonR

WagonR 1,0 litre et S-Presso offrent les mêmes chiffres de kilométrage. Son plus gros moteur de 1,2 litre est également élevé sur le kilométrage, offrant les meilleurs chiffres de sa catégorie. Dans le cas de WagonR, sa variante AMT est plus économe en carburant que la manuelle.

Prix ​​- Rs 4,45 Lakhs à Rs 5,95 Lakhs

Spécifications du moteur – trois cylindres de 1,0 litre produisant 69 BHP et 91 Nm / quatre cylindres de 1,2 litre produisant 83 BHP et 113 Nm

Boîte de vitesses – 5 vitesses MT / 5 vitesses AMT (uniquement pour 1,2 litre)

Kilométrage – 21,7 kmpl / 20,5 kmpl

Hyundai Santro

Santro est le dernier concurrent du top 5 des voitures avec le meilleur kilométrage sous 5 Lakhs. Tiago et Santro ont eu une coupe très serrée avec une différence de seulement 0,5 kmpl. Hyundai a récemment mis à niveau le hayon avec un moteur conforme BS6.