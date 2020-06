Voici la liste détaillée des 5 meilleures voitures automatiques diesel à venir en Inde qui devraient être mises en vente cette année ou l’année prochaine.

Dans la période où de nombreux fabricants abandonnent les moteurs diesel, beaucoup lancent de nouvelles voitures diesel. Ceux-ci sont très attendus et devraient également obtenir la combinaison diesel-automatique moins populaire. Voici les 5 meilleures voitures à surveiller qui obtiendront la combinaison automatique diesel cette année ou d’ici 2021.

Top 5 des voitures automatiques diesel à venir en Inde

1. Hyundai i20 Diesel AT

La nouvelle génération de Hyundai i20 devrait être lancée vers le deuxième semestre de cette année. Le moteur diesel de 1,5 litre de Seltos sera associé à une transmission automatique à convertisseur de couple. Le moteur, dans un état désaccordé, arrive actuellement sur le site produisant 100 BHP et 240 Nm de couple maximal.

2. MG Hector Diesel DCT

Les rapports suggèrent que MG offrira bientôt le diesel Hector avec la même boîte de vitesses DCT que celle des versions essence. Le DCT à 7 vitesses est un point fort sportif et Hector pourrait devenir l’une des très rares combinaisons diesel-DCT. Il obtient un moteur turbo diesel 2,0 litres d’origine FCA qui produit 170 ch et 350 Nm de couple maximal.

3. Honda City Diesel CVT

La nouvelle Honda City sera la deuxième voiture du constructeur à proposer la combinaison automatique diesel. Le premier était Amaze, qui a obtenu une boîte de vitesses CVT avec son moteur diesel de 1,5 litre. Le même moteur et la même boîte de vitesses viendront également sur Honda City, produisant environ 100 BHP et 200 Nm de couple maximal.

4. Mahindra Thar Diesel AT

Mahindra propose trois nouveaux lancements jusqu’en 2021, dont la nouvelle génération Thar. La nouvelle génération de Thar recevra de nouveaux moteurs à essence et diesel, tous deux associés à une boîte de vitesses manuelle et automatique. Il s’agira principalement d’un nouveau moteur diesel de 2,0 litres qui produira environ 140 ch et 300 Nm de couple maximal.

5. Mahindra XUV500 Diesel AT

Le XUV500 bénéficiera également d’une mise à niveau de nouvelle génération, mais principalement jusqu’au début de 2021. Nous l’avons déjà observé plusieurs fois sur les routes indiennes. Il obtiendra également le même moteur diesel de 2,0 litres qui vient sur Thar et viendra également sur Scorpio. Les options de boîte de vitesses seront également les mêmes, y compris un MT à 6 vitesses et un convertisseur de couple à 6 vitesses AT.