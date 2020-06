Voici la liste détaillée des 5 meilleurs vélos d’accélération les plus rapides que vous pouvez acheter en Inde avec un budget de Rs 1 Lakh environ.

Vous voulez une moto puissante et performante avec un budget de Rs 1 Lakh? Vous n’aurez peut-être pas beaucoup de choix mais très limité. Voici la liste complète des meilleurs vélos de performance que vous pouvez acheter avec ce budget pour répondre à vos besoins quotidiens de trajet avec un kilométrage décent et une expérience de performance décente.

Top 5 des vélos les plus rapides en Inde à acheter avec un budget de 1 roupie

1. Hero Xtreme 200R – 14,9 secondes

Xtreme 200R est la moto 200cc la moins chère que vous pouvez acheter et aussi la plus puissante de sa catégorie. Il est également le moins puissant de la classe 200cc, avec son moteur ne produisant que 18,4 ch. Cependant, son prix abordable et un moteur plus puissant que les autres en font le vélo le plus rapide de cette liste.

Prix: 94,656

Vitesse maximale: 115 km / h

0-100 km / h: 14,9 secondes

2. Suzuki Gixxer 155 – 15,5 secondes

La Gixxer 155 est la moto la plus rapide de sa catégorie, principalement parce qu’elle est la plus légère de toutes. En fait, le SF et le Gixxer nu affichent tous les deux le même timing. Les deux obtiennent un monocylindre de 155 cm3 qui produit 14,1 PS de puissance de crête. Gixxer est également le vélo le plus détendu à conduire de sa catégorie et c’est pourquoi même nous ne pouvions pas le croire.

Prix: 1.1 Lakh

Vitesse maximale: 115 km / h

0-100 km / h: 15,5 secondes

3. Hero Xtreme 200S – 15,6 secondes

Xtreme 200S est la version semi-carénée du Xtreme 200R, fonctionnant avec le même moteur 200cc. Leurs chiffres de puissance sont également les mêmes. Le 200S est légèrement plus lourd que son homologue nu, ce qui en fait un ralentissement de près d’une seconde. Il remplace le Karizma dans la catégorie des motos semi-carénées qui dispose également du Pulsar 220F.

Prix: 1 Lakh

Vitesse maximale: 115 km / h

0-100 km / h: 15,6 secondes

4. TVS Apache RTR 160 4V – 16 secondes

Apache RTR 160 4V est la moto la plus puissante du segment des navetteurs sportifs 160cc. Son moteur de 160 cm3 produit jusqu’à 16 ch de puissance de crête, soit près de 2 ch de plus que Gixxer. Apache peut atteindre une vitesse de pointe pouvant atteindre 115 km / h. Enfin, il offre également les meilleures caractéristiques par rapport à tout autre vélo dans son prix.

Prix: 1.02 Lakh

Vitesse maximale: 115 km / h

0-100 km / h: 16 secondes

5. Yamaha FZ S V3 – 16 secondes

Le dernier de cette liste est l’humble mais amusant à conduire Yamaha FZ S V3. Il ne possède peut-être pas l’ADN de course de la R15 V3, mais c’est une excellente machine de manutention. La FZ S V3 est la moto la plus puissante de sa compétition. Son moteur refroidi par air de 154 cm3 produit seulement 13,1 PS de puissance de crête.