Voici la liste des 10 voitures les plus chères qui ont passé les tests de collision NCAP pour obtenir une cote de sécurité saine.

Dernièrement, les acheteurs ont commencé à observer les tests de sécurité et les cotes de sécurité pour une voiture spécifique. Auparavant, la sécurité d’une voiture n’était pas un gros problème, mais maintenant, en raison de l’augmentation des accidents, c’est une USP. Tous les types de voitures, y compris certaines chères et celles qui ne coûtent pas cher, passent par ces tests. S’ils obtiennent une bonne note, plus de gens sont attirés par elle.

Ce sont l’une des voitures les plus chères du monde qui ont dû passer ces mêmes tests. Regarder ces voitures endommagées est une douleur à l’œil. Il y a beaucoup de voitures chères pour passer ces tests, mais nous en avons sélectionné quelques-unes ici. Alors, consultez la liste à venir.

Top 5 des tests de collision de voitures les plus chers au monde

Koenigsegg Regera – 15 crores (2,2 millions de dollars)

L’une des marques les plus populaires en matière de supercars sérieuses, Koenigsegg a montré la vidéo de Regera en train de subir les crash-tests et les tests de sécurité. La supercar obtient une combustion Twin-Turbo V8 couplée à trois batteries électriques. Combiné, le Regera produit 1500 BHP de puissance et atteint une vitesse de pointe de 410 km / h.

Lamborghini Murcielago – 3,6 crore INR (Est)

Murcielago a été produite par le constructeur entre 2001 et 2010. Équipée d’un moteur V12 de 6,5 litres et d’un look Lambo classique, elle reste l’une des voitures les plus populaires de l’écurie. Il a reçu une cote de sécurité de 3,5 étoiles et en voyant les dégâts, il nous donne des doutes si aller plus cher est en fait plus sûr ou non.

Volvo XC60 – Rs 60 Lakhs

Volvo reste l’une des marques qui se concentre toujours sur la sécurité de ses passagers plutôt que de proposer uniquement des fonctionnalités. Un fait intéressant est que depuis le XC40 d’entrée de gamme jusqu’au XC90 haut de gamme, toutes les voitures bénéficient presque des mêmes caractéristiques de sécurité. Parmi ces fonctionnalités, certaines ne sont même pas proposées dans une voiture au-dessus d’un crore ou deux. Le XC60 passe fièrement la cote de sécurité avec une cote de 5 étoiles.

Mercedes G 63 AMG – Rs 2,19 crores

Le G 63 AMG est l’un des VUS bruts connus dans le monde, célèbre pour sa sophistication matelassée avec des capacités tout-terrain. Elle reste l’une des voitures Mercedes les plus sûres avec une cote de sécurité de 5 étoiles. Soit pour cela, vous pouvez également opter pour le G 350 D de base maintenant, qui est au prix de Rs 1,5 crores.

BMW Z4 – Rs 80 Lakhs

Le mignon et petit cabriolet de BMW a obtenu une cote de sécurité de 5 étoiles lors des tests de collision Euro NCAP. Vous pouvez voir dans la vidéo que malgré le crash de l’avant, le pare-brise n’a même pas été rayé. La plupart des dommages se sont limités au capot et aux ailes latérales. Cela combiné avec le crash test du poteau latéral montre la qualité impressionnante du Z4.