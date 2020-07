Top 5 des podcasts du mois d’août d’Acast

Alors que nous continuons à nous éloigner socialement et que dans certaines régions du pays, nous sommes en plein verrouillage, nous sommes de plus en plus nombreux à se tourner vers les podcasts pour se déconnecter et faire une pause. Voici les 5 meilleurs podcasts d’Acast pour le prochain mois d’August.

Cerveau sur la nature

Suite à un accident de vélo, la journaliste australienne Sarah Allely a subi un léger traumatisme crânien. Incapable de faire les choses qu’elle aimait comme lire et écrire, Sarah a constaté que se plonger dans la nature atténuait sa douleur et l’aidait sur le chemin du rétablissement. Dans la deuxième série du podcast biographique, Sarah cherche à découvrir pourquoi la nature a un impact thérapeutique sur le cerveau. À une époque où beaucoup d’entre nous ne peuvent pas échapper à la nature, la conception sonore expansive de Brain on Nature est la meilleure chose à faire.

Brain on Nature par la journaliste australienne Sarah Allely.

Bougez votre esprit

Nick Bracks est connu pour avoir joué dans Voisins, se pavanant sur le podium et pour être le fils d’un ancien premier ministre de Victoria. Mais au cours de la dernière décennie, Nick a consacré son temps à des conversations déstigmatisantes sur la santé mentale en Australie. Dans son nouveau podcast, Nick partage ouvertement ses luttes contre la dépression. Rejoint par les goûts de Emballé jusqu’aux chevrons La star Hugh Sherdian, le chef bien-aimé Manu Fieldel et d’autres défenseurs de la santé mentale, Nick offre aux auditeurs des conseils sur la façon dont ils peuvent prendre le contrôle de leur bien-être mental en ces temps incertains.

Bougez votre esprit par Nick Bracks.

Raccourcis Squiz

Bien que nous soyons tous fatigués par l’effroi et la ruine du cycle quotidien des nouvelles, il est toujours important d’être informé. Libéré des effets négatifs et du jargon compliqué, The Squiz Shortcuts est une plongée hebdomadaire approfondie sur un sujet qui prend le dessus sur le fil d’actualité australien. De TikTok à Trump, chaque semaine, les créateurs et co-animateurs Claire Kimball et Kate Watson examinent brièvement les plus grands reportages des sept derniers jours pour s’assurer que vous êtes au courant de ce que vous devez savoir.

Squiz Shortcuts – une plongée hebdomadaire dans les plus grandes actualités.

Leguizamarama de Mish et Zach

Dans le tout nouveau spectacle, les comédiens locaux Zach Ruane (de Tante Donna) et Mish Wittrup, présentent aux auditeurs l’obsession du verrouillage dont vous ne saviez pas avoir besoin jusqu’à présent: l’acteur John Leguizamo. Chaque semaine, Ruane et Wittrup mettent en jeu leur amour de la star de cinéma culte Leguizamo et revoient l’un de ses nombreux beaux films, émissions de télévision, apparitions de vidéoclips ou performances de l’âge de glace. Qui aurait cru qu’une exploration de Sid le paresseux pouvait être si divertissante?

Leguizamarama de Mish et Zach parlent de leur obsession pour l’acteur John Leguizamo.

Parias

Si vous n’avez pas encore de séries télévisées historiques Outlander en 2020, vous faites complètement faux l’isolement. Ne laissant aucune pierre non retournée, Outlander partenaire de podcast non officiel Parias est l’accompagnement parfait de tous les potins du 18e siècle des Highlands écossais dont vous avez toujours rêvé. Avec l’aide de la distribution et de l’équipe de la série emblématique, les animateurs David Berry alias Lord John Gray et Tim Downie alias Governor Tryon se plongent dans les détails juteux des coulisses que les fans de la série vont adorer.