Top 5 des plus grandes voitures Flop que nous ayons vues de Mahindra jusqu’à maintenant!

Voici la liste des 5 plus grandes voitures de flop que nous avons vues de Mahindra jusqu’à ce jour. Certaines d’entre elles sont vraiment de bonnes voitures mais n’ont pas pu faire suffisamment de chiffres de vente.

Les constructeurs automobiles ont connu des hauts et des bas dans l’industrie. Beaucoup d’entre eux ont eu leurs voitures les plus vendues pendant plus de 10 à 15 ans, tandis que certaines de leurs voitures n’ont même pas pu survivre pendant une demi-décennie. Dans le cas de Mahindra, nous avons beaucoup de leurs voitures comme Scorpio, Bolero, XUV500 et autres qui sont l’un des modèles les plus populaires depuis la dernière décennie. Cependant, même ils ont leur part de voitures flop jusqu’à présent.

Top 5 des plus grandes voitures Flop de Mahindra jusqu’à maintenant!

Mahindra Verito

Verito était la première berline de la marque en Inde et était basée sur la Renault Logan. Les deux ont mal fonctionné sur le marché en raison de problèmes de fiabilité élevés. Verito est venu avec trois options de moteur dont 2 à essence et 1 moteur diesel. Il était à un prix très abordable à partir de Rs 5,5 Lakhs et était même plus grand que 4 mètres mais ne semblait pas intéresser les acheteurs.

Mahindra E-Verito

Le deuxième coup porté à la marque Verito sortait sa version électrique. Nul doute que l’E-Verito était une révolution et l’un des premiers véhicules électriques d’un fabricant indien de masse. Cependant, il était trop tôt pour l’époque et ne trouve toujours que très peu d’acheteurs en Inde. En retour, nous nous attendons à ce que davantage d’acheteurs se dirigent vers le E-KUV100, beaucoup moins cher.

Mahindra Nuvosport

Nuvosport ressemblait à quelque chose d’évolué de Xylo, en particulier en tenant compte de la conception avant. C’était l’un des premiers VUS compacts de moins de 4 mètres, mais en raison d’une conception plutôt désagréable, il a trouvé très peu d’acheteurs. De plus, à cette époque, Ford Ecosport était déjà présent, ce qui était chaque jour 10 fois plus vendu.

Mahindra Alturas

Depuis le lancement d’Alturas, ses ventes n’ont pas beaucoup augmenté. De nombreux autres VUS de ce segment connaissent également la même chose, car les vrais joueurs sont Toyota Fortuner et Ford Endeavour. Beaucoup d’entre vous ne considèrent peut-être pas Alturas comme une voiture flop, mais les ventes le disent. En plus de cela, c’est l’une des meilleures voitures riches en fonctionnalités du segment et selon les critiques des médias, c’est en effet un SUV bon et capable.

Mahindra TUV300 Plus

Le dernier de la liste est le TUV300 Plus récemment lancé. Mahindra a reçu une bonne réponse pour le TUV300 mais pas pour le Plus. La version plus grande et plus pratique a connu de très mauvaises ventes et n’est pas attrayante. Bien qu’ils soient très abordables, les avis suggèrent qu’il est un peu sous-alimenté et n’a pas de nombreuses fonctionnalités premium.