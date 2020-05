Voici la liste des 5 motos les plus rapides que vous pouvez acheter avec un budget de Rs 3 Lakhs.

Avec un budget de Rs 3 Lakhs, vous pouvez obtenir de nombreuses motos premium qui ont une cylindrée supérieure à 200-250cc. Alors que certains d’entre eux sont des croiseurs, nous avons beaucoup de ces motos qui sont suffisamment puissantes pour vous donner des sensations de course. Alors, voici une liste des 5 motos les plus rapides que vous pouvez, mais sous 3 Lakhs.

Top 5 des motos les plus rapides que vous pouvez acheter sous 3 Lakhs

KTM RC 390

La KTM RC390 est sans aucun doute la moto la plus rapide que vous puissiez acheter sous Rs 3 Lakhs. Il obtient un moteur de 373 cm3 qui produit 43 BHP et est couplé à une boîte de vitesses à 6 vitesses. Il est désormais conforme à la norme BS6 et est proposé au prix de Rs 2,48 Lakhs. Le RC 390 est entré en concurrence très étroite avec Ninja 300, mais ce dernier est temporairement interrompu en raison de la mise à jour BS6.

0-100 km / h – 5,39 secondes

Vitesse maximale – 169 km / h

KTM Duke 390

Le KTM Duke 390 a reçu un petit lifting avec de nouvelles fonctionnalités, un moteur BS6 et un levier de vitesses rapide bidirectionnel. Il obtient le même moteur refroidi par liquide de 373 cm3 qui produit le même 43 BHP. Cependant, dans le cas de RC et Duke 390, les chiffres de kilométrage ont baissé. Duke 390 est également plus rapide que de nombreuses motos chères.

0-100 km / h – 5,8 secondes

Vitesse maximale – 167 km / h

Royal Enfield Interceptor 650

Interceptor 650 est la moto la plus puissante de cette liste. Fonctionnant sur un moteur parallèle de 650 cm3, le moteur est capable de produire 47 BHP et 52 Nm de couple. Cependant, en raison de son réglage du moteur et de sa construction relativement plus lourde, il est légèrement plus lent que les vélos KTM. La gamme de prix de INT 650 commence à Rs 2,65 Lakhs jusqu’à Rs 2,86 Lakhs.

0-100 km / h – 6,5 secondes

Vitesse maximale – 161 km / h

TVS Apache RR 310

TVS Apache RR310 est construit sur un moteur BMW co-développé qui produit seulement 33 BHP. Il a récemment obtenu quelques améliorations cosmétiques, des ajustements mineurs au moteur et un nouvel embrayage à glissement RT. Le vélo de sport est au prix de Rs 2,40 Lakhs et est disponible en une seule variante.

0-100 km / h – 6,9 secondes

Vitesse maximale – 160 km / h

Bajaj Dominar 400

Le dernier de cette liste est un croiseur à moteur basé sur le Duke 390. Bajaj Dominar emprunte le moteur 373 cm3 produisant 40 ch et 35 Nm de couple maximal. Cependant, il a une nature de conduite plus détendue par rapport au Duke et est également vers le côté plus lourd. Dominar est la moto la moins chère de la liste, au prix de Rs 1,92 Lakhs.