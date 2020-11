Top 5 des innovations technologiques commerciales révolutionnaires en 2020

En 2020, plusieurs innovations technologiques ont ouvert la voie à de meilleures pratiques commerciales, même à la lumière de la pandémie COVID-19.

Innovations technologiques en 2020

Apprendre les détails de cette nouvelle technologie peut aider les femmes en affaires – et en particulier en ingénierie – à façonner le monde en rationalisant les processus. Cela permet des pratiques hautement productives qui peuvent donner à toute entreprise un pas en avant, même dans l’économie pandémique.

5 technologies commerciales révolutionnaires

1. Véhicules autonomes et gestion du parc automobile

Technologie d’automatisation

Maintenir une efficacité maximale tout en réduisant les carences énergétiques résultant de la marche au ralenti et de la gestion irrégulière des itinéraires.

Le monde est frappé par des problèmes avec les chaînes d’approvisionnement en raison de la pandémie mondiale. L’automatisation alimentée par des processus d’intelligence artificielle a un impact massif sur l’industrie du transport maritime.

Actuellement, la technologie et l’automatisation de l’IA sont utilisées pour améliorer les processus de gestion de flotte en:

Réduire le ralenti et les temps d’arrêt

Améliorer les comportements de conduite

Optimiser l’efficacité des itinéraires

Grâce à la mise en œuvre de capteurs d’analyse de données dans les véhicules et les entrepôts, les gestionnaires de flotte peuvent suivre des mesures utiles qui aident à améliorer l’efficacité des processus d’expédition. Cela signifie que tout, des itinéraires aux comportements des conducteurs, peut être analysé pour des améliorations. Ces améliorations peuvent même être recommandées par une IA en temps réel, en maintenant une efficacité maximale tout en réduisant les carences énergétiques résultant du ralenti et de la gestion des itinéraires incohérente.

2. Le cloud

Nuage

Le cloud rend la connectivité possible dans un monde où les solutions d’isolation sont vitales.

Les systèmes de données cloud offrent la sécurité et la transmission des données hors site, ce qui permet une connectivité sûre et efficace, même si de plus en plus d’employés travaillent à domicile. L’année 2020 a marqué une tendance significative dans l’adoption de ces technologies, motivée par les changements de flux de travail pandémiques.

Le commerce en nuage favorise les transformations numériques dans tous les secteurs, en offrant:

La consolidation de la technologie simplifie les processus métier.

Innovations conviviales dans tous les systèmes d’entreprise.

Réinvention des processus consommateurs et employés grâce aux objets connectés.

Le cloud rend la connectivité possible dans un monde où les solutions d’isolation sont vitales. Les données étant protégées via des systèmes cloud et rendues accessibles sur les appareils dans les espaces de travail, les individus peuvent toujours collaborer quelle que soit la distance.

3. Internet des objets

Internet des objets

En transférant d’énormes quantités de données, les appareils connectés permettent de créer des produits et des pratiques industrielles plus sûrs et de meilleure qualité.

Le réseau collectif d’appareils intelligents connectés – allant des systèmes de maison intelligente aux ampoules électriques – est connu sous le nom d’Internet des objets (IoT). En entreprise, l’IoT transforme les pratiques modernes pour bâtir un avenir plus efficace. C’est pourquoi l’IoT de l’industrie devrait augmenter sa valeur à plus de 176 milliards de dollars d’ici 2022.

L’IoT offre aux entreprises:

Meilleure analyse grâce à la création de rapports de données.

Des produits plus sûrs grâce au suivi des consommateurs et des travailleurs.

Réduction des déchets grâce à une surveillance plus efficace de la chaîne d’approvisionnement.

L’élément clé que l’IoT apporte à une entreprise est une analyse améliorée. En transférant d’énormes quantités de données, les appareils connectés permettent de créer des produits et des pratiques industrielles plus sûrs et de meilleure qualité. Cela améliore à son tour les conditions des travailleurs, comme cela a été le cas dans l’utilisation par Ford de la technologie de capture de mouvement pour réduire les blessures au travail de 80%.

4. Intelligence artificielle

Intelligence artificielle

L’IA permet également des stratégies améliorées de réduction des coûts et de renforcement de la productivité pour toute entreprise.

L’IA a le potentiel d’améliorer pratiquement tous les aspects des entreprises modernes. Les techniques d’apprentissage automatique améliorent les stratégies de recrutement pour générer des informations sur la génération. L’IA permet également des stratégies améliorées de réduction des coûts et de renforcement de la productivité pour toute entreprise.

Voici quelques exemples de ce qui est possible dans les entreprises modernes avec l’aide de l’intelligence artificielle:

Les chatbots renforcent l’efficacité du service client.

Analyse de Big Data pour de meilleures informations commerciales.

Recherches par paires sémantiques qui filtrent mieux les candidats à l’emploi et les prospects.

L’intégration de cette technologie dans l’entreprise moderne change la donne. Le potentiel de l’IA est illimité. Il crée des solutions commerciales efficaces qui peuvent donner aux entreprises un pas en avant dans la difficile économie pandémique.

5. Blockchain et systèmes de cybersécurité

Technologie Blockchain

Bases de données décentralisées hautement sécurisées grâce à leur système de liens cryptographiques.

Lorsque la pandémie a frappé, la peur, les fermetures et le travail à distance qui en ont résulté ont créé des opportunités pour les cybercriminels. Les experts en cybersécurité ont signalé une augmentation de 800% des cyberattaques, une combinaison d’ingénierie sociale et de tentatives de haut niveau pour s’introduire dans les systèmes numériques et voler des données précieuses.

Heureusement, les innovations technologiques modernes améliorent l’état de la cybersécurité, les Blockchains s’attaquent à ce problème grâce à leurs bases de données décentralisées, hautement sécurisées grâce à leur système de liens cryptographiques.

Les blockchains associées à des clés d’accès privées et à la surveillance de la conformité donnent aux entreprises les outils nécessaires pour garder les données privées tout en offrant des possibilités de connexion à distance des employés.

Women Love Tech tient à remercier Beau Peters pour l’histoire.