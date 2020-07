Top 5 des films liés au style de vie étudiant

Aimez-vous regarder des films et des émissions de télévision après des cours épuisants? Saisissez les cinq meilleurs films liés au mode de vie des étudiants pour passer le temps et améliorer votre humeur. Top 5 des films liés au mode de vie étudiant Parfois, tout le monde veut plonger dans l’atmosphère de la vie étudiante, se souvenir des meilleures années de sa jeunesse. Notez que certains des films de cette sélection vous feront rire, et d’autres vous feront réfléchir sérieusement à votre avenir. Un bel esprit Ce film est sur un jeune génie mathématique qui a fait un travail technique incroyable qui a révélé toute une section de mathématiques à l’aube de sa carrière. Son travail lui a valu une reconnaissance internationale. Dans le même temps, Nash, l’homme arrogant qui entretient des relations fructueuses avec une femme, reçoit des coups de pied du destin, qui bouleversent sa vie. Ce film parle de la véritable endurance d’une personne et du dévouement à la science jusqu’à la fin. À sa sortie, le film a reçu 12 prix. National Lampoon présente Dorm Daze C’est un film fou sur des étudiants qui n’écoutent que leurs hormones et n’ont aucune pensée pour apprendre. La question: «Qui peut faire mes devoirs universitaires à ma place?» est dans la tête de tout le monde dans ce film. Il reste trois jours avant le nouvel an et McMartin Hall a décidé que son frère, qui est toujours à la maison, devait certainement finir avec son innocence. Pour réaliser ce plan, il trouve une fille professionnelle qui s’appelle la Dominique. Mais tout à coup, tout prend une tournure inattendue, et les personnages principaux tentent de résoudre toutes les incompréhensions. Good Will Hunting Will Hunting est un enfant prodige très difficile qui étudie à Boston. Il a constamment des ennuis. Нe a été arrêté pour un autre excès, mais soudain un professeur de mathématiques a décidé d’intervenir. Il prend Will sous sa garde. Will se méfie de ces séances et il ne comprend pas pourquoi le professeur l’a forcé à accepter un tel accord. Mais alors Will et son mentor deviennent de vrais amis qui avaient besoin l’un de l’autre. Ce film ne peut laisser personne intact et vous aidera à ressentir profondément chaque personnage. 21 Jump Street C’est une comédie hilarante sur deux flics novices qui prétendent être des lycéens pour arrêter le trafic de drogue. Intelligent mais plutôt peu recommandable Schmidt et arrogant, le beau Jenko a étudié dans la même école. Étonnamment, le destin les a réunis à l’académie de police. Le nerd et le beau, qui auparavant ne s’aiment pas, sont devenus des amis inséparables. Ils se complètent car Schmidt a un cerveau droit. Il n’a jamais demandé à personne: «Quelqu’un peut-il m’aider à faire mes devoirs?». Le beau Jenko a du charme et des muscles. Les jeunes flics reçoivent une tâche responsable qui les obligera à relever un grand nombre de défis. Les modèles idiots de House Bunny et les célébrités arrogantes ont entouré la vie de Shelley. En tant que mannequin du célèbre magazine masculin Playboy, elle était autrefois sous les projecteurs. Mais un jour, sa carrière prend fin. Shelley a été congédiée en raison de son âge et expulsée du manoir pour des modèles. L’ancien mannequin est obligé de chercher un nouvel emploi et s’installe dans un dortoir d’un collège local. Là, elle rencontre des filles intelligentes qui sont devenues des outsiders sur le campus. Sa riche expérience aidera les filles à gagner en popularité, dont elles ne pouvaient même pas rêver. Les derniers mots Le style de vie étudiant combine une mer de plaisir et de folie. Il indique le début d’une nouvelle vie indépendante où chaque jeune humain cherche son chemin. En plus des fêtes et de l’alcool, il est temps de changer nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Nous espérons que les films énumérés ci-dessus vous aideront à ressentir des rythmes heureux et parfois imprudents de la vie d’un jeune étudiant.

