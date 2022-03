Top 5 des films à regarder en streaming pour la Saint-Patrick

Bien que la Saint-Patrick soit associée aux lutins, à l’or et aux jeux de boisson, il est parfois important de se détendre et de célébrer la culture irlandaise au cinéma. De nombreux films célèbrent les traditions, les luttes et le patrimoine culturel irlandais, et le meilleur moment pour en apprécier quelques-uns est le jour de la Saint-Patrick ! Voici donc, sans plus attendre, quelques-uns des meilleurs films à regarder pour la Saint-Patrick.

Le Lutin

Le Lutin est peut-être un film original de Disney Channel, mais il possède tous les éléments nécessaires à un grand film de la Saint-Patrick. Lorsque Kyle, un basketteur de 15 ans, se rend compte qu’il est à moitié lutin, il se donne beaucoup de mal pour récupérer le porte-bonheur d’un lutin maléfique.

Le Lutin est dispo en streaming sur Disney Plus.

Brendan et le Secret de Kells

Cet adorable chef-d’œuvre animé, Brendan et le Secret de Kells (2009), est le premier de la « trilogie du folklore irlandais » du réalisateur Tomm Moore, qui se poursuit avec Le Chant de la mer (2014) et Wolfwalkers (2020). Le film a également été nominé pour l’Oscar du meilleur film d’animation. Brendan et le Secret de Kells raconte l’histoire de la fabrication du Livre de Kells, un manuscrit du 9e siècle.

Brendan et le Secret de Kells est disponible en streaming sur Prime Video.

Holidate (Netflix)

Bien que Holidate (2020) englobe plus que la Saint-Patrick, cela en fait aussi la comédie romantique parfaite pour toutes les occasions ! Pour éviter d’être perpétuellement jugée par sa famille parce qu’elle est célibataire pendant les grandes fêtes, Sloane Benson (Emma Roberts) passe un accord avec un quasi-étranger, Jackson (Luke Bracey) : ils seront les compagnons platoniques l’un de l’autre pendant les fêtes pour éviter les remarques de la famille… mais finiront-ils par tomber amoureux l’un de l’autre ?

Holidate avec Emma Roberts | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Vous pouvez regarder Holidate en streaming sur Netflix.

Le vent se lève

Le vent se lève est un drame de guerre qui se déroule pendant la guerre d’indépendance irlandaise et la guerre civile irlandaise. La première guerre a duré de 1919 à 1921 et est également appelée la guerre anglo-irlandaise, tandis que la seconde a duré de 1922 à 1923. Le film suit l’histoire de deux frères qui se battent pour des forces militaires différentes pendant les guerres.

Avec Cillian Murphy et Pádraic Delaney, ce film est sorti en 2006 et a remporté la Palme d’or au Festival de Cannes 2006. Vous pouvez voir Le vent se lève en streaming sur Canal+.

Le Chant de la mer

Si vous recherchez un film plus adapté aux enfants, le film animé Le Chant de la mer est fait pour vous. Ce film suit l’histoire d’un garçon irlandais de 10 ans qui rend sa jeune sœur responsable de la mort de sa mère. Il découvre bientôt que sa jeune sœur est une selkie, une créature mythique de la mythologie celtique et nordique qui peut prendre la forme d’un humain sur terre ou d’un phoque dans l’eau.

Avec entre autre Nolwenn Leroy, Pascal Sellem et Patrick Béthune pour les voix françaises, vous pouvez voir Le Chant de la mer sur Canal+.