Voici les 5 points forts auxquels vous pouvez vous attendre de la Hyundai i20 2020 dont le lancement est prévu le 5 novembre.

La nouvelle génération de la Hyundai i20 2020 devrait être dévoilée demain, c’est-à-dire le 5 novembre, et lancée également. Aucun détail à ce sujet n’a encore été révélé, mais les tirs d’espionnage ont déjà indiqué quelques faits saillants. Alors, voici le top 5 des choses auxquelles vous pouvez vous attendre avec la nouvelle génération à hayon.

Top 5 des choses à attendre de la Hyundai i20 2020

1. Nouveaux moteurs

La Hyundai i20 2020 recevra deux nouveaux moteurs et le même moteur essence quatre cylindres de 1,2 litre. Les nouveaux moteurs comprendront un moteur turbo-diesel de 1,5 litre qui devrait produire environ 100 ch. Il recevra également un moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre qui produira 120 ch et 175 Nm de couple maximal, ce qui en fait la trappe la plus puissante du segment.

2. Nouvelles options de boîte de vitesses

Le moteur à essence sera associé à une MT à 5 rapports et à une boîte de vitesses CVT. Le moteur diesel sera très probablement livré avec une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses uniquement. L’attraction principale sera le moteur turbo de 1,0 litre associé à un DCT à 7 vitesses et, apparemment, à un iMT à 6 vitesses.

3. Des tonnes de mises à niveau de fonctionnalités

Sur la base des photos d’espionnage et des rapports des médias, la nouvelle i20 bénéficiera de mises à niveau de fonctionnalités telles que le nouveau système d’infodivertissement à écran tactile, le toit ouvrant électrique, l’éclairage entièrement LED, le régulateur de vitesse, le tableau de bord numérique, le purificateur d’air, la climatisation automatique, les bouches d’aération arrière et la voiture Internet Blue Link La technologie.

4. Plus grande taille

Le nouveau i20 est censé être un peu plus grand que son prédécesseur, en termes de largeur, de longueur et de hauteur. La version sortante reste un peu plus petite que ses rivales en termes de longueur et d’espace de cabine, mais la nouvelle i20 s’améliorera dans ce domaine.

5. Design plus sportif

La forme générale de la nouvelle i20 restera cependant la même, avec d’énormes améliorations cosmétiques. Les pare-chocs seront rendus conformes aux normes de sécurité des piétons. La botte sera revampée pour un look globalement plus sportif. De plus, il obtiendra également de nouvelles jantes en alliage, des plis plus nets et un ensemble de pare-chocs complètement nouveau et plus sportif.