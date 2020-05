Top 5 des applications de téléchargement de vidéos en ligne pour les utilisateurs iOS et Android en 2020

Auparavant, nous devions regarder nos vidéos, émissions et films préférés sur les téléviseurs et les théâtres. Cependant, les choses ont changé avec l’invention des smartphones. À l’heure actuelle, vous êtes en mesure de télécharger des vidéos en ligne et de les regarder hors ligne. Suivez la liste des applications de téléchargement de vidéos les mieux notées pour faire le travail de la manière la plus accessible:

# 1: Ummy

Ummy téléchargeur en ligne est un outil ultra-rapide qui vous permet de télécharger des vidéos dans des résolutions de haute qualité à partir d’une énorme liste de sites Web. Vous pouvez facilement rechercher, diffuser, partager et télécharger des vidéos dans différents formats. Ummy Video Downloader vous permet de télécharger des vidéos sans problème grâce à son interface conviviale. Si vous recherchez un programme léger, vous devriez sérieusement envisager le téléchargeur Ummy. Le processus d’installation prend moins d’une minute et ne prend pas beaucoup de stockage sur votre appareil.

De plus, il n’y a pas d’autre meilleur téléchargeur que le Ummy Téléchargeur VK. Il vous permet de télécharger des vidéos de VK gratuitement et en ligne. Cet outil est destiné à vous offrir des fonctionnalités qui vous permettent de regarder des vidéos VK hors ligne.

# 2: Tubemate

Tubemate est l’une des applications les mieux notées pour télécharger des vidéos en haute qualité. Il offre à ses utilisateurs la commodité de rechercher, diffuser, partager et télécharger des vidéos à partir de diverses plateformes. Par exemple, YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, DailyMotion et MetaCafe. Tubemate permet à ses utilisateurs de télécharger des vidéos de basse résolution à haute résolution, en fonction de l’état d’un appareil. Il vous donne également la possibilité d’utiliser des vidéos téléchargées au format mp3. Sans aucun doute, cette application est positionnée sur la liste des meilleures applications de téléchargement de vidéos 2020 en raison de son téléchargement rapide et de ses fonctionnalités haute vitesse.

# 3: Videoder

Videoder est un puissant téléchargeur de vidéos qui permet aux utilisateurs Android et iOS de télécharger des vidéos à partir de divers sites, tels que YouTube, Instagram, Facebook, etc.C’est un outil facile à utiliser qui vous permet de diffuser et de télécharger des vidéos dans tous les formats disponibles. Vous pouvez décider de la qualité que vous préférez. Videoder est une application personnalisable qui comprend de nombreuses fonctionnalités impressionnantes, y compris le mode nuit, différents thèmes, une vitesse de téléchargement plus rapide, un lecteur intégré, etc. Vous pouvez télécharger cette application gratuitement sur le site officiel et en profiter sur votre téléphone.

# 4: Vidmate

Vidmate est un outil de téléchargement de vidéos conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs Android et iOS. Cette application vous permet de télécharger des vidéos YouTube et d’autres vidéos en résolution HD. Il est livré avec une barre de recherche qui vous propose de rechercher vos vidéos préférées à partir de n’importe quelle plate-forme spécifique. Vidmate est un outil bien reconnu en raison de sa gamme de caractéristiques de qualité. En outre, l’utilisation de cette application prend moins de temps. Il vous suffit d’appuyer sur le titre d’une vidéo ou sur le bouton de téléchargement.

# 5: Keepvid

Enfin, sur ma liste, j’ai Keepvid car il permet à ses utilisateurs de télécharger des vidéos à partir de 27 plates-formes de partage de vidéos différentes. Ces sites incluent généralement Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Tumbler, DailyMotion, etc. Son interface facile à utiliser vous permet de télécharger des vidéos HD jusqu’à une résolution 4K. Avec Keepvid, vous pouvez également télécharger des vidéos en version mp3.