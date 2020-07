Top 5 des applications de randonnée populaires pour la planification de voyages en plein air

En tant que randonneur passionné, vous savez que la planification d’un voyage en plein air nécessite beaucoup de travail. Peut-être êtes-vous de la vieille école et planifiez votre voyage à l’aide d’une carte. Si vous êtes plus moderne, vous savez que les applications sur votre téléphone sont disponibles et ont beaucoup à offrir.

Il existe de nombreuses applications pour votre téléphone pour vous aider à résoudre le problème, mais lesquelles fonctionnent le mieux? Nous allons vous donner le top 5 des applications les plus populaires qui vous aideront non seulement à planifier vos voyages en plein air, mais bien plus encore!

Top 5 des applications de randonnée pour les amateurs de randonnée

AllTrails

AllTrails est une application gratuite que vous pouvez obtenir sur les marchés iOS et Android. Cette application propose plus de 50000 sentiers aux États-Unis et au Canada et est très populaire auprès de plus de 3,5 millions de personnes qui la téléchargent. Ici, vous pouvez non seulement créer vos propres sentiers, mais vous pouvez le faire en utilisant le suivi GPS.

Vous pouvez ajouter des photos et du texte, ainsi que partager vos cartes avec d’autres personnes et les enregistrer sur votre appareil. Vous pouvez obtenir la version mise à niveau, qui coûte 50 $ par an. Avec cela, vous obtenez la version Pro de l’application, qui vous donne des cartes de National Geographic ainsi que la possibilité d’imprimer et d’éditer des cartes.

La version gratuite de cette application est cependant incroyable et offre beaucoup en termes de sentiers, de photos, de critiques et de notes. Vous pouvez suivre vos amis sur l’application et voir combien de randonnées ils ont effectuées, examinées ou prises de photos.

PeakVisor

Crédit vidéo: https://peakvisor.com/

PeakVisor est une excellente application qui n’est disponible que sur la plate-forme iOS et coûte moins de 5 $. Cette application vous indique le nom de tout sommet de montagne qui entre dans sa gamme. Il peut le faire en utilisant l’appareil photo de votre téléphone, le suivi et un panorama de montagne en 3D.

Avec toutes ses fonctionnalités, vous voudrez peut-être apporter une batterie externe, car vous pouvez rester sur cette application pendant des heures! Vous pouvez également utiliser la fonction de boussole 3D et l’altimètre qui vous indique l’élévation.

En utilisant cette application, vous pouvez planifier votre voyage en toute simplicité et vous ne manquerez de rien car elle vous donne tellement d’informations qu’elle ne fera qu’améliorer votre expérience de randonnée!

Cartes 3D Pro

Disponible pour moins de 5 $ sur la plate-forme iOS, Maps 3D Pro est un ordinateur de bord et un altimètre à la fois. Planifiez votre voyage avec le planificateur d’itinéraire 3D et consultez toutes vos données à la fois. Avec des cartes faciles à lire et une carte topographique, vous pouvez planifier des randonnées à pied ou à vélo avec cette application qui vous montrera les différents terrains, comme les sentiers, les crêtes et les sentiers.

Vous pouvez planifier des itinéraires, les enregistrer sur votre téléphone et les partager avec des amis. Vous pouvez même précharger des cartes et les enregistrer au cas où vous perdriez le signal ou seriez hors ligne et tenteriez de naviguer dans la zone. Enfin, vous pouvez enregistrer l’intégralité de votre trajet, avec des données pertinentes telles que les coordonnées et l’altitude.

MapMyHike GPS Randonnée

Connue comme une application communautaire pour la perte de poids, vous pouvez enregistrer vos randonnées ainsi que suivre toute prise alimentaire. Cela vous donnera également des valeurs nutritionnelles. Vous pouvez même synchroniser l’application avec votre bracelet de fitness, ainsi que contacter des amis et d’autres utilisateurs pour garder le cap et être motivé pour perdre du poids ou terminer une randonnée.

Planifiez vos randonnées sur cette application et gardez une trace de vos entraînements, de votre poids, du nombre de pas de la journée. Il y a tellement de fonctionnalités que vous pouvez même enregistrer votre sommeil et vos calories. L’application vous montre la durée de votre randonnée, la distance parcourue et bien plus encore directement sur l’écran avec votre carte.

Il existe une version gratuite de MapMyHike GPS Hiking sur iOS et Android, mais vous pouvez obtenir le plan d’adhésion MVP pour environ 6 $ par mois ou environ 30 $ par an. Avec cela, vous pouvez débloquer d’autres fonctionnalités destinées à la remise en forme, à savoir l’analyse de la fréquence cardiaque et la planification d’entraînement personnel.

VueRanger

ViewRanger est une application gratuite (moins les achats intégrés) et disponible sur les plates-formes iOS et Android. Vous obtenez la navigation d’itinéraire avec Ordnance Survey Maps et la possibilité de consulter l’un des plus de 90 000 guides d’itinéraire.

Très populaire, ViewRanger vous permet de planifier des itinéraires, vous offre une excellente navigation et vous donne la possibilité non seulement d’enregistrer mais de partager vos aventures de randonnée! Cette application est si géniale que même les équipes de recherche et de sauvetage du monde entier l’ont utilisée pour sa navigation GPS avancée.

Si vous effectuez un achat intégré, vous pouvez télécharger des cartes haute résolution à partir d’Ordnance Survey pour les utiliser à tout moment, même hors ligne. De plus, vous pouvez trouver de nombreuses autres cartes topographiques de plus de 20 pays à travers le monde. Offrant une telle qualité et des fonctionnalités de haute technologie, il n’est pas étonnant que ViewRanger ait été utilisé par tant de types de personnes, des randonneurs moyens aux secouristes.

Conclusion

Utiliser des applications pour planifier des randonnées est une nouvelle façon moderne de planifier. Ils facilitent l’utilisation des cartes et offrent beaucoup de fonctionnalités allant de l’altitude et de la distance au GPS avancé et à la forme physique. Il existe des applications qui vous donnent des mises à jour en temps réel sur la météo et les dangers, et il existe des applications qui sont financées par crowdfunding et entretenues par les utilisateurs qui se trouvent dans la région.

Avec l’utilisation de cette technologie, se perdre appartient au passé. Avec eux, vous savez exactement le terrain que vous rencontrerez, s’il y aura de la pluie, et où se trouvent les pentes et les déclins. Dans de nombreux cas, vous pouvez planifier vos haltes ou visiter des lieux le long du sentier pour en faire une aventure encore plus excitante!

Maintenant que vous êtes pleinement conscient de ce que les applications de randonnée peuvent faire pour vous, de la planification d’un voyage au suivi de tout, vous pouvez trouver l’application qui fonctionne pour vous et commencer à planifier votre prochain voyage!

A propos de l’auteur:

Rebecca vit aux États-Unis mais adore faire de la randonnée partout dans le monde. Son préféré est Everest Base Camp Trek au Népal. Cela prend généralement 16 jours, mais elle aime ralentir, profiter des montagnes, de la compagnie d’autres aventuriers et prendre plus de photos, donc cela lui a pris 28 jours la dernière fois. L’océan est une autre de ses passions, donc toutes les randonnées courtes et longues le long du rivage de l’océan apportent beaucoup de joie. Elle écrit également pour RandonnéeMaster.com