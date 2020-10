Top 5 des activités de divertissement pour les étudiants

Magicfun Jouets éducatifs Alphabet, Jouet éducatif Tapis Musical pour Lettres et Mots Anglais, Livre d'apprentissage et de Son ABC, Jeu d'apprentissage Tactile pour bébé/Enfants/Tout-Petits

【Jouet éducatif de lettres】 Le produit est un livre d'apprentissage et un tapis de musique amusant. Il dispose de 3 modes d'apprentissage: 26 lettres, jeu d'identification de mots et de recherche de lettres, toucher simplement pour commencer à apprendre et 26 musiques et mélodies différentes.Magicfun s'engage à transformer l'apprentissage de la petite enfance en jeux.Ce tapis de jeu permet à vos enfants de vivre le plaisir de jouer et le charme de la musique tout en apprenant l'anglais. 【Jouets d'illumination du langage】 Jouet musical éducatif interactif parent-enfant, peut inspirer le développement du langage de votre enfant, y compris les lettres, les mots et la mélodie musicale.Le mode de jeu rendra l'apprentissage plus intéressant, trouvera des lettres avec les enfants et approfondira la compréhension des lettres et mots dans le jeu à travers des motifs de dessins animés. Est le meilleur choix pour l'éducation préscolaire / préscolaire de votre bébé. 【Jouet d'apprentissage fiable 】Ce jouet éducatif a des couleurs vives et de nombreux motifs mignons, qui peuvent rapidement attirer l'attention des enfants, stimuler la créativité et l'imagination des enfants, enseigner les connaissances de base en anglais et cultiver les capacités d'apprentissage. Compétences en coordination et en résolution de problèmes. Idéal pour apprendre, partager et se divertir! 【Sûr et durable】Le tapis de jeu musical d'apprentissage précoce est fait de tissu non tissé de qualité supérieure, qui est écologique, durable et doux, bébé peut apprendre et jouer dans un environnement de sécurité.Les enfants peuvent jouer avec les mains ou les pieds.Alimenté par 3 piles AA (emballage inclus dans), puce électronique intelligente intégrée, économie d'énergie, garantissant un approvisionnement adéquat en énergie.Il est facile à plier et à transporter, et il économise de l'espace. 【Cadeau parfait, garantie de satisfaction】 Le tapis de musique coloré est parfait pour votre famille et peut attirer l'attention de bébé. C'est le meilleur anniversaire, vacances, fête des enfants, cadeaux de Noël pour les enfants! Convient aux enfants de 1 à 5 ans. Et nous vous fournirons toujours un service client exceptionnel. En cas de problème avec le jouet musical, veuillez d'abord nous envoyer un e-mail! Notre équipe du service client vous aidera à retourner ou à rembourser.