Top 5 à hayon avec la garde au sol la plus élevée, tout comme un SUV

Vous cherchez à faire du tout-terrain avec un budget de hayon? Voici le top 5 des modèles à hayon qui ont la meilleure garde au sol en Inde.

En fonction des conditions des routes indiennes, nous, acheteurs, pensons souvent à la garde au sol d’une voiture. Personne ne veut une voiture à faible dégagement, car les routes pourraient gratter le châssis par le bas. Habituellement, à cette fin, nous optons pour les VUS, mais tout le monde n’a pas de budget pour un.

Ce sont donc les 5 premiers modèles à hayon qui conviennent le mieux aux routes indiennes et qui ont une garde au sol élevée. Étonnamment, trois d’entre eux sont disponibles pour moins de Rs 5 Lakhs lui-même. Voici la liste détaillée à venir:

Top 5 à hayon avec la garde au sol la plus élevée

Ford Freestyle – 190 mm

Basé sur le Figo, le Ford Freestyle est un hayon de type SUV multisegment. Il obtient une suspension surélevée par rapport à Figo. C’est pourquoi c’est la meilleure berline avec hayon que vous pouvez acheter pour rouler sur les routes indiennes et pour faire du tout-terrain. Appelé CUV ou véhicule utilitaire compact, le Freestyle bénéficie également de fonctionnalités hors route.

Datsun Redi-GO – 185 mm

Nous savons tous lequel serait le deuxième en ligne. L’une des voitures à hayon les plus abordables en Inde, Redi-GO obtient une garde au sol élevée de 185 mm. Désormais, Datsun a également annoncé le lifting Redi-GO qui bénéficiera de mises à niveau cosmétiques, d’un moteur BS6 et de nouvelles fonctionnalités.

Renault Kwid – 184 mm

Kwid est un hayon de style similaire à un SUV. Fonctionnant sur une garde au sol élevée de 184 mm, il échappe aux nids de poule comme un charme. Son moteur de 1,0 litre n’est peut-être pas enthousiaste mais a un couple à bas régime décent, ce qui est utile en tout-terrain. Kwid a reçu son moteur conforme BS6 il y a quelques mois après le lancement du modèle lifting par Renault.

Maruti S-Presso – 180 mm

S-Presso est la réponse de Maruti à la Renault Kwid. C’est la berline d’entrée de gamme de Maruti qui a le style d’un multisegment. La S-Presso est l’une des voitures à hayon les plus élégantes de l’Inde et avec une garde au sol élevée, elle constitue un bon achat pour les routes indiennes. Il se situe entre Alto 800 et WagonR, dans la gamme 3-4 Lakhs.

Maruti Ignis – 180mm

La cinquième et dernière voiture de cette liste à avoir une garde au sol élevée est Ignis. Beaucoup de gens seraient surpris que WagonR ne soit pas arrivé sur la liste, mais Ignis et S-Presso sont meilleurs dans ce domaine. Maruti a lancé Ignis en tant que concurrent de Mahindra KUV100, en tant que voiture avec une garde au sol élevée et des embouts de style SUV.