Top 4 des acteurs en couple à la ville comme à l’écran que vous ignoriez probablement

Lorsque vous êtes payé pour embrasser quelqu’un devant une caméra, il est utile que vous aimiez aussi embrasser cette personne dans la vie réelle. Ces couples de télévision ont mêlé leur amour du métier d’acteur et leur vie privée en quelques heures, sans que personne ne puisse les juger pour cela. Betanews vous a préparé un top 4 des couples d’acteurs à la ville comme à la scène que vous ignoriez peut-être.

4. The Big Bang Theory : Johnny Galecki et Kaley Cuoco

Lenny et Penny pour toujours ! Comme tout le monde le sait, l’actrice Sara Gilbert, qui jouait Leslie Winkle, n’est pas la seule co-star avec laquelle Johnny Galecki a eu une liaison. Johnny Galecki a également fréquenté Kaley Cuoco, qui était alors sa petite amie à l’écran, puis sa femme dans The Big Bang Theory.

Le couple a gardé sa relation secrète pendant les deux années où ils étaient ensemble, et le monde ne l’a appris qu’après leur séparation en 2010.

“Je n’aime pas en parler. Et non pas parce que j’essaie d’être énigmatique, je m’inquiète juste que cela entre en conflit avec l’acceptation par les gens de Leonard et Penny.”

3. Gossip Girl : Blake Lively et Penn Badgley

Blake Lively, qui joue le rôle de Serena Van Der Woodsen dans la série Gossip Girl, est sortie avec son petit ami à l’écran et hors écran, Penn Badgley (Dan Humphrey), de 2007 à 2010. Ils ont continué à jouer un couple à l’écran jusqu’à la fin de la série en 2012, mais aucun des deux n’est amer : Penn Badgley a expliqué que c’était leur meilleur baiser à l’écran “parce qu’ils étaient dans une vraie relation à ce moment-là”.

2. Gilmore Girls : Alexis Bledel et Milo Ventimiglia

La Rory Gilmore d’Alexis Bledel est tombée amoureuse du bad boy Jess Mariano de Milo Ventimiglia à l’écran comme en dehors. Il paraît même que couple s’est fréquenté pendant trois ans et demi, de 2002 à 2006, et avait même parlé de mariage. Le couple séparé depuis se réunira bientôt dans le reboot de Gilmore Girls.

1. Game of Thrones : Kit Harington et Rose Leslie

Kit Harington et Rose Leslie sont apparus à l’écran dans les rôles de Jon Snow et d’Ygritte dans Game of Thrones avant d’assumer leur romance dans la vie réelle en dehors du plateau. How a d’abord rapporté le possible couple hors écran à l’été 2012, et ils ont clairement tenu la distance : People a rapporté en septembre 2017 que le couple était fiancé.

Bien que Leslie soit restée discrète au sujet de cette romance, Kit Harington a expliqué que le tournage de scènes avec elle en Islande était son moment préféré de toute la série