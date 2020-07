Top 20 des recherches Google – Votre guide des tendances

Des feux de brousse catastrophiques aux eaux de crue tumultueuses et aux maladies pandémiques, 2020 a fourni aux Australiens un vaste éventail de catastrophes pour occuper nos esprits.

À tel point qu’il a été difficile de suivre le rythme.

Heureusement, cependant, Google a réussi à garder un œil sur ce qui a occupé les esprits au cours des sept derniers mois, révélant les principales choses que nous recherchons tous sur Google depuis le début de l’année.

Bien sûr, nous avons tous commencé l’année à chercher les dernières nouvelles sur les incendies qui brûlent à travers le pays, mais cela est rapidement passé au danger imminent qui nous est présenté à tous par le coronavirus, qui s’est avéré être la principale recherche réalisée entre janvier et juin.

Les feux de brousse australiens

D’autres sujets comprenaient la distance sociale, l’achat de panique et le papier hygiénique. Et recherche des mondomètres, le registre extrêmement précis des infections, des décès et des récupérations à coronavirus.

Et parmi toutes les informations sur la pandémie, il y avait aussi des aperçus qui reflétaient sinon exactement la normalité, alors peut-être notre fascination pour l’étrange et la frange-habitation, comme un pic sur Tiger King il y a précisément quatre mois lorsque nous étions tous enfermés à l’intérieur et regardions notre télévisions.

COVID-19 et la distance sociale sont les deux recherches les plus populaires

Mais la recherche la plus troublante est peut-être celle du mot «congé», qui signifie «un congé temporaire des employés en raison de besoins spéciaux d’une entreprise ou d’un employeur, qui peuvent être dus aux conditions économiques d’un employeur spécifique ou de la société dans son ensemble». Si cela ne résume pas 2020 en un seul mot, rien ne le fait.

Voici le top 20 des recherches Google à ce jour cette année: