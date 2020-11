Top 15 des mods de voiture les plus détestés – Blog automobile

Des cils de phare à la suspension abaissée, de nouvelles recherches ont révélé les modifications de voiture les plus détestées par les conducteurs.

Selon l’enquête menée par le site de comparaison d’achat de voitures, carwow, de nombreux mods peuvent faire perdre des centaines de livres sur la valeur de revente d’un véhicule.

D’autres modifications de voiture détestées incluent des dés moelleux et des cornes de fantaisie, tandis que les « roues bancales » réduisent le plus la valeur d’une voiture (310,71 £), suivies d’une suspension abaissée (286,29 £) et d’un échappement modifié (239,08 £).

Top 15 des mods de voiture les plus détestés

Cils sur les phares – 32,25% Dés moelleux – 26,41% Échappement modifié – 26,01% Cornes fantaisie – 25,76% Bois de Noël – 22,97% Housses de siège perlées – 19,02% Suspension abaissée – 18,42% Autocollants de voiture / autocollants de pare-chocs – 17,82% Néons sous la carrosserie – 17,32% Roues Wonky – 17,27% Décalcomanies fantaisie – 16,18% Drapeaux de voiture – 16,08% Accessoires de tableau de bord – 15,08% Système audio / haut-parleurs modifiés – 14,08% Plaque d’immatriculation personnalisée – 12,03%

« Nous aimons penser que nous connaissons assez bien les voitures, mais quand il s’agit de différentes modifications de voitures, tout le monde ne peut pas être d’accord », a déclaré Iain Read de Carwow.

«Les cils sur les phares et les dés moelleux ne sont peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais si vous modifiez votre voiture de manière à invalider votre assurance ou à dévaloriser votre voiture, nous vous recommandons de réfléchir à deux fois.

«Cela dit, nous avons été assez surpris de voir que certaines personnes essaieraient de gagner de l’argent si une voiture avait quelque chose d’aussi facilement démontable que les bois de Noël!»

Top 15 des mods qui diminuent le plus la valeur d’une voiture

« Roues Wonky » – 310,71 £ Suspension abaissée – 286,29 £ Échappement modifié – 239,08 £ Travail de peinture ou emballage personnalisé – 233,44 £ Décalcomanies fantaisie – 226,59 £ Néons sous la carrosserie – £ 206.15 Jantes Spinning – £ 196.31 Cornes fantaisie – 190,60 £ Sièges baquets / sièges de course – 187,33 £ Alliages colorés – 186,36 £ Spoilers – 183,91 £ Intérieur personnalisé – 175,17 £ Cils sur les phares – 169,96 £ Phares teintés – 165,85 £ Bois de Noël – 160,72 £

À l’autre bout de l’échelle, la recherche révèle également quelles améliorations et add-ons sont les plus convoités par les acheteurs potentiels et lesquels augmenteraient le plus la valeur d’une voiture.

Top 15 des mises à niveau et des ajouts qui augmentent le plus la valeur d’une voiture