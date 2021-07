Top 10 des Youtubeurs français 2021 : qui a le plus d’abonnés ?

Vous savez déjà surement que YouTube est une des plateformes les plus utilisées dans le monde, et cela, malgré l’arrivée des nouveaux concurrents comme TikTok ou encore Watch de Facebook. Et chaque mois en France, c’est plus de 46 millions d’utilisateurs qui s’y rendent avec plus de 500 heures de vidéo uploadées chaque minute. De plus, on a constaté depuis quelque temps, de plus en plus de chaines YouTube commencent à générer des revenus mensuels à 6 chiffres. La plateforme est ainsi devenue très compétitive pour ceux qui y proposent leurs contenus et la guerre des vidéastes fait rage pour gagner le plus d’abonnés ainsi que de vues. Nous avons donc décidé de vous faire le classement des dix meilleurs Youtubeurs français du moment. Un classement basé sur le nombre d’abonnés, de vues et exclue les chaines de stars de la musique, les chaines de marques, les chaines communes et parallèles tenues par ces mêmes influenceurs dont on va parler.

1 – Squeezie (16,1 millions d’abonnés)

On commence évidemment par le premier de la liste, le grand Squeezie ou Lucas Hauchard, de son vrai nom. Ayant débuté en 2011 en postant des vidéos gaming sur YouTube, il a réussi en quelques années à se faire un nom sur la plateforme. Et si vous vous souvenez encore de ses vidéos à l’époque, il s’est surtout fait connaitre grâce à ses vidéos « les défis de Squeezie » et la chanson « La journée d’un geek ». Il a ensuite travaillé en parallèle sur d’autres projets, comme des vidéos humoristiques, des clips musicaux et des vidéos réactions. Depuis 2019, il est devenu très vite, le vidéaste francophone le plus suivi et comptabilise en 2021 plus de 8 milliards de vues avec 16 millions d’abonnés. Avec Cyprien, il tient également la chaine « Bigorneaux et coquillages » et est aussi très présent sur Twitch.

mais comment ça peut finir comme ça ??

2 – Cyprien (14,2 millions d’abonnés)

Même si Cyprien a perdu la première place du classement qu’il a tenu depuis 2013 jusqu’à 2020, ce vidéaste, blogueur, acteur, doubleur, scénariste de films et de bandes dessinées fait toujours partie des influenceurs français les plus importants du moment. Devenu célèbre grâce à ses vidéos humoristiques et ses courts-métrages, qu’il scénarise et réalise lui-même, il a très vite réussi à attirer des milliers d’internautes sur sa chaine. Étant aussi un dessinateur hors pair, il a décidé de proposer un nouveau genre de contenu sur la plateforme en se lançant dans la bande dessinée avec des titres comme « Paka sur Roger et ses humains » ou encore « L’Épopée temporelle ».

Je déteste 2

3 – Norman fait des vidéos (12,1 millions d’abonnés)

S’étant éloigné un moment du monde de YouTube, Norman est de nouveau de retour avec de nouveaux contenus et déterminé à attirer de nouveaux abonnés. Après un an et demi avec un nombre d’abonnés resté inchangé, cet ancien influenceur s’accroche toujours à sa troisième place, et cela, malgré les nombreuses difficultés dans sa vie entre les accusations de harcèlement et les critiques virulentes sur son spectacle.

NORMAN - VALHALLA (CLIP)

4 – Tibo InShape (8,19 millions d’abonnés)

Cet ancien étudiant d’une école de commerce s’est lancé dans l’aventure YouTube en 2008 en proposant des contenus dédiés à la musculation. En devenant célèbre, il a rapidement évolué et depuis, Tibo InShape réalise également des reportages pour faire découvrir des métiers peu connus des Français.

JE MANGE COMME CRISTIANO RONALDO PENDANT 24H !

5 – Lama Fâché (8,13 millions d’abonnés)

Toujours très divertissante, cette chaine YouTube ne cesse d’attirer de nouveaux abonnés depuis sa création. Pourtant, le principe de cette chaine est très simple, mais très efficace, c’est de réaliser des Top 10 sur différents sujets, qu’il soit drôle, insolite ou peu importe tant que ça diverti les internautes. Et pour information, l’identité du couple qui a créé la célèbre chaine a récemment été dévoilée par un autre Youtubeur.

Les Règles Les Plus Étranges des Écoles au Japon !

6 – Amixem (7,18 millions d’abonnés)

Ayant débuté en 2012 en postant également des vidéos gaming sur YouTube, Maxime Chabroud alias Amixem est très vite devenu très célèbre. Il a ensuite commencé à se diversifier en proposant de nouveaux types de contenus comme les vlogs et les vidéos humoristiques. Mais ce n’est pas tout, car grâce à ses vidéos, il a réussi à percer dans d’autres activités comme le doublage, la musique, devenir acteur et il a aussi créé une boutique de vêtements en ligne.

J’AI ACHETÉ LE BATEAU LE MOINS CHER du BONCOIN (pour traverser la Manche) #1

7 – Rémi Gaillard (7,16 millions d’abonnés)

« C’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui », les abonnés de sa chaine ou ceux qui ont déjà vu ses vidéos connaissent forcément son slogan. Et c’est justement ce qu’il propose sur sa chaine YouTube, des blagues, des sketchs, bref, du n’importe quoi, qui a rendu le vidéaste célèbre.

CHAMPIONS LEAGUE (REMI GAILLARD)

8 – Mcfly et Carlito (6,77 millions d’abonnés)

David Coscas et Raphaël Carlier connus sous les noms de Mcfly et Carlito sont actuellement les superstars françaises de la plateforme. Malgré le fait qu’ils ne sont pas encore dans le Top 3, les deux vidéastes sont devenus très célèbres en quelques mois seulement. Leur chaine propose en général des sketchs, des défis, des concours d’anecdotes et récemment ils ont composé une chanson concernant les gestes barrières à adopter face à la Covid. Un clip qui leur a ensuite permis d’avoir la chance de faire une vidéo humoristique à l’Élysée avec le Président de la République en personne, Emmanuel Macron.

CONCOURS D'ANECDOTES vs LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

9 – Michou (6,28 millions d’abonnés)

Tout juste âgé de 19 ans, Miguel Mattioli alias Michou est un ancien de YouTube qui a débuté en 2015 comme la plupart des influenceurs de cette liste avec des vidéos gaming, notamment « Clash Royale » et « Fortnite ». Récemment, il s’est lancé dans la musique en sortant son premier EP en récoltant 34M de vues avec son titre « Dans le club ».

OUVERTURE DES COLIS D'ABONNÉS ! (vous m'avez vraiment régalé)

10 – Mister V (5,74 millions d’abonnés)

Yvick Letexier connu des internautes sous le pseudo de Mister V est rappeur français qui se démarque des autres grâce à son humour. Contrairement aux autres Youtubeurs, il n’a pas débuté dans les jeux vidéos, mais plutôt en proposant des vidéos drôles et très rythmées. En parallèle, sa notoriété sur la plateforme l’a permis de remporter un disque d’or et un disque de platine pour son album Double V.