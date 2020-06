Top 10 des voitures volées et récupérées en 2019 – Africadaidly

Les propriétaires de voitures haut de gamme et de luxe sont plus à risque de se faire voler leur véhicule, selon de nouvelles recherches.

Selon les données détenues par Tracker, obtenues par Confused.com, le Range Rover Sport était le véhicule le plus volé et récupéré en 2019, avec le Top 10 composé uniquement de voitures de marque de prestige.

Heureusement pour les conducteurs dont les voitures ont été récupérées par Tracker, leurs véhicules ont été installés avec un système pour les aider à récupérer leur voiture. Cependant, tous les pilotes n’ont pas été aussi chanceux.

Selon des recherches supplémentaires sur Confused.com, plus d’un conducteur britannique sur huit (13%) a vu son véhicule volé, et un autre sur trois (33%) s’est vu voler des objets de son véhicule.

Dans l’ensemble, il y a eu une augmentation de 53% des vols de voitures au cours des cinq dernières années en Angleterre et au Pays de Galles, ce qui suggère que les nouvelles voitures de technologie premium ne sont pas aussi sûres que vous pourriez vous y attendre.

Et avec des voitures actuellement assises dans les allées ou dans les rues latérales pendant de longues périodes sous le contrôle du verrouillage, il n’est pas surprenant qu’un conducteur sur six (16%) se sente plus à risque de vol pour le moment.

Au total, les systèmes de Tracker ont récupéré pour 13 millions de livres sterling de voitures en 2019, avec Range Rover, BMW et Mercedes-Benz parmi les modèles les plus ciblés

Top 10 des voitures volées et récupérées en 2019

Range Rover Sport BMW X5 Mercedes-Benz Classe C Range Rover Vogue Découverte Land Rover BMW X6 Range Rover Evoque BMW Série 3 Autobiographie du Range Rover Mercedes-Benz Classe E

« Les nouvelles voitures sont installées avec beaucoup de technologies intelligentes, mais cela ne signifie pas qu’elles sont protégées contre le vol », a déclaré Alex Kindred de Confused.com.

«Il est clair que les voleurs de voitures sont capables de contourner les systèmes, car les vols de voitures ont considérablement augmenté au cours des dernières années.

«Cela prouve à quel point il est important de s’assurer que nous faisons tout notre possible pour protéger nos voitures. Bien qu’il puisse être déroutant de savoir ce que nous pouvons faire, notre guide expert suggère que cela peut être quelque chose d’aussi simple que de choisir un endroit plus sûr pour se garer. Une allée ou une zone bien éclairée est plus susceptible de dissuader les voleurs. »

