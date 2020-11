Consultez la dernière liste mise à jour des 10 voitures les plus sûres de l’Inde, qui comprend également le dernier concurrent, 2020 Mahindra Thar.

L’initiative des voitures plus sûres pour l’Inde fonctionne bien pour l’Inde car de nombreuses voitures sont reconnues comme sûres ou non. De nouvelles voitures sont régulièrement testées, ce qui aide les acheteurs à prendre une meilleure décision et améliore également la qualité de la marque des fabricants. Alors, voici la liste mise à jour des 10 voitures les plus sûres de l’Inde à l’heure actuelle.

Top 10 des voitures les plus sûres de l’Inde

Mahindra XUV300

La XUV300 est la voiture la plus sûre de l’Inde, obtenant une cote de sécurité 5 étoiles dans les tests NCAP. Pour la sécurité des adultes, il obtient 5 étoiles et pour la sécurité des enfants, il obtient 4 étoiles. Sa variante haut de gamme est livrée avec sept airbags, ce qui la rend encore plus sûre.

Tata Altroz

Tata Altroz ​​est la berline la plus sûre que vous puissiez acheter, garantissant une cote de sécurité 5 étoiles pour les occupants adultes et 4 étoiles pour les enfants occupants. Même sa variante haut de gamme est proposée uniquement avec deux coussins gonflables.

Tata Nexon

Tata Nexon a été la première voiture en Inde à obtenir une note de 5 étoiles, ce qui a fait la une des journaux. Il obtient 5 étoiles pour les occupants adultes et 3 étoiles pour les enfants. Même ici, vous obtenez des coussins gonflables doubles uniquement sur la variante XZ (O) haut de gamme.

Mahindra Thar

C’est le dernier venu de cette liste et la troisième voiture la plus sûre de Mahindra. Le SUV de style de vie et le véhicule tout-terrain le plus sûr a obtenu une cote de 4 étoiles pour les enfants et même les adultes. Sur toutes les variantes, vous ne disposez que de deux airbags frontaux de série.

Tata Tigor / Tiago

Tiago est la berline la plus sûre que vous puissiez acheter avec un budget de Rs 6 Lakhs. Dans son segment, de nombreuses voitures ont obtenu 0 ou 1 étoile et sont même équipées de série d’un airbag côté conducteur. Il obtient 4 étoiles pour les occupants adultes et 3 étoiles pour les enfants.

Volkswagen Polo

La Volkswagen Polo, l’une des berlines les plus sûres, est très importante et compense la valeur de sa marque. Il a été testé il y a de nombreuses années avec deux coussins gonflables, car il a réussi à obtenir 4 étoiles pour les occupants adultes et 3 étoiles pour les enfants. Même les variantes sans airbag ont obtenu 3 étoiles pour les enfants occupants.

Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo obtenant une note de 4 étoiles est incroyable en raison de sa structure en monospace. Avec deux coussins gonflables en standard, il obtient 4 étoiles pour les occupants adultes et 2 étoiles pour les enfants occupants. Ce dernier est là où il ressent quelque chose qui cloche.

Maruti Vitara Brezza

Bien qu’Etios ait obtenu des notes supérieures à Vitara Brezza, il n’est malheureusement plus vendu. Brezza est le SUV le plus sûr de l’écurie de Maruti Suzuki, défiant toute la mauvaise impression créée par ses jeunes frères et sœurs. Brezza obtient une cote de sécurité de 4 étoiles, avec 2 étoiles pour les enfants occupants.

Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga est la deuxième voiture la plus sûre du constructeur basé à Gurgaon, avec 3 étoiles. Il obtient 3 étoiles chacun pour la sécurité des adultes et des enfants, ce qui en fait techniquement le monospace le plus sûr pour les enfants.

Ford Aspire / Figo

La dernière et la dixième voiture la plus sûre en Inde est la Ford Aspire et la Figo, toutes deux ayant techniquement la même carrosserie et la même plate-forme. Aspire obtient une cote de sécurité satisfaisante de 3 étoiles, 3 étoiles pour la sécurité des adultes et 2 étoiles pour la sécurité des enfants. Cependant, sa variante haut de gamme reçoit six airbags, ce qui augmentera davantage la sécurité.