Voici la liste détaillée des 10 voitures les plus populaires en Inde qui sont équipées d’un moteur à essence uniquement, sans moteur diesel.

De nombreuses voitures ont été abandonnées en Inde en raison des normes d’émission BS6, car elles n’étaient pas populaires et plus coûteuses à mettre à niveau. Cela inclut de nombreuses voitures diesel qui ont été arrêtées définitivement, car un moteur diesel est plus coûteux à mettre à niveau. Alors, voici la liste des 10 meilleures voitures qui étaient auparavant équipées d’un moteur diesel, mais qui sont maintenant uniquement des voitures à essence.

Top 10 des voitures en Inde qui sont désormais disponibles uniquement avec un moteur à essence

Maruti Dzire / Swift

Maruti Dzire et Swift étaient livrés avec un moteur diesel DDiS de 1,3 litre en option. Il a produit 75 PS et 190 Nm de couple maximal. Les deux étaient très frugaux et avaient un grognement bas de gamme incroyable. En raison des normes d’émission, les deux, ainsi que toutes les voitures Maruti, ont perdu leurs moteurs diesel. Maintenant, les deux bénéficient d’un moteur à essence de 1,2 litre qui produit 83 ch et 113 Nm de couple maximal.

Maruti Vitara Brezza

Brezza avec un moteur diesel était aimé de beaucoup. Il était amusant à conduire, avait un couple généreux et était le plus économe en carburant de sa catégorie. Cependant, en raison des normes, le moteur diesel 1,3 litre a été récemment remplacé par le moteur essence 1,5 litre. Ce dernier est bon pour 104 PS et 138 Nm de couple de pointe, tout en étant couplé à un MT à 5 vitesses et à un AT à 4 vitesses.

Volkswagen Polo

Polo et son aimable mais bruyant TDI de 1,5 litre était un charme. Le moteur a produit 108 BHP et 250 Nm de couple maximal, ce qui en fait à nouveau le hayon le plus puissant. Même son moteur à essence turbo de 1,2 litre a été abandonné pour être remplacé par un moteur à essence turbo à trois cylindres de 1,0 litre plus puissant qui produit 110 ch.

Renault Duster

Renault Duster était l’un des premiers VUS de 4,2 mètres en Inde et a reçu une renommée instantanée. En raison de son usure brutale associée au moteur diesel à couple, il était populaire pour les amateurs de diesel et de tout-terrain. Maintenant, il est livré avec un moteur à essence de 1,5 litre NA qui produit 104 BHP. Cependant, il obtiendra bientôt un essence turbo de 1,3 litre qui produira 156 ch, ce qui en fait le SUV le plus puissant de sa catégorie.

Nissan Kicks

Nissan et Renault ont abandonné leurs moteurs diesel en Inde en raison des normes d’émission. En conséquence, Kicks a également perdu son moteur diesel en seulement 2 ans d’existence. Il obtient le même moteur à essence de 1,5 litre du Duster et le nouveau turbo de 1,3 litre qui produit 156 ch. Les prix viennent d’être déclarés.

Maruti Ciaz

Ciaz était venu plus tôt avec un moteur diesel de 1,3 litre qui était également livré sur Brezza. En 2019, il a été lancé avec un moteur diesel 1,5 litre plus puissant et raffiné qui était bon pour 100 PS et 225 Nm. Cependant, les normes d’émission ont également emporté ce moteur. Maintenant, il obtient un moteur à essence de 1,5 litre uniquement avec SHVS, produisant 104 PS.

Tata Tiago / Tigor

Tata Tiago avait un très gros avantage d’offrir un moteur diesel dans le segment des écoutilles d’entrée de gamme. Aucun de ses rivaux n’en offrit un. Cependant, même Tata a décidé d’arrêter les petits moteurs diesel fournis par Tiago et Tigor. Les deux offraient une grande efficacité énergétique de plus de 25 kmpl. Maintenant, ils viennent avec un moteur à essence à trois cylindres de 1,2 litre qui produit 86 PS et 113 Nm. Ensuite, il y a aussi leurs versions JTP qui produisent 115 PS, mais qui sont temporairement interrompues.

Volkswagen Vento

Vento et Polo ont partagé le moteur diesel de 1,5 litre, produisant également les mêmes chiffres de kilométrage. Vento, est également livré avec le même moteur essence turbo de 1,0 litre qui produit 110 ch et 175 Nm de couple. Il est couplé à un MT à 6 vitesses et à un convertisseur de couple à 6 vitesses AT en option au lieu d’un DSG.

Hyundai i20

Pour l’instant, la Hyundai i20 est vendue avec un moteur essence uniquement. Son moteur diesel de 1,4 litre a été abandonné et l’unité de 1,5 litre de Venue viendra à l’avenir. Maintenant, il est livré avec son moteur à essence 1,2 litre existant qui est bon pour 83 PS. Avec le lancement de la nouvelle génération i20 dans quelques mois, le moteur diesel sera disponible avec un nouveau turbo essence de 1,0 litre.

Honda Civic

La dernière de cette liste est la nouvelle Honda Civic. Pour la même raison, son nouveau moteur diesel 1,6 litre a été abandonné. Cependant, le moteur sera bientôt mis à jour aux normes conformes BS6. À partir de maintenant, il est livré avec un moteur à essence à aspiration naturelle de 1,8 litre qui produit 143 ch et est couplé à une CVT.