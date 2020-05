Top 10 des «renaissances» DC par GEOFF JOHNS

En 2003, lorsque l’artiste Mike McKone a quitté Marvel pour rejoindre Johns sur une nouvelle Teen Titans série, quelqu’un a dit à McKone, « Pourquoi? Pourquoi diable voudriez-vous quitter Exilés aller faire Teen Titans? Teen Titans est une franchise morte. »

Aussi amusante que puisse paraître cette déclaration aujourd’hui (avec une émission de télévision et plusieurs incarnations depuis), la déclaration était assez précise à l’époque.

Bien que de nombreux personnages aient joué dans un Jeune justice titre, le nom « Teen Titans » était quelque chose dont la plupart des fans se souvenaient du passé, pas quelque chose de populaire en 2003.

Mais ensuite, Johns a mis la main sur le titre, et la série a établi des origines rationalisées et de nouvelles approches pour les personnages adolescents de DC qui sont restés, même dans d’autres médias. Conner Kent était soudainement le clone de Superman et Lex Luthor, et Impulse a grandi sous le nom de Kid Flash. Raven est né de nouveau, et d’anciens personnages bien-aimés comme Beast Boy, Wonder Girl et Cyborg ont reçu une nouvelle version, tandis que l’écrivain a ajouté de nouveaux personnages comme Miss Martian et Kid Devil.

Et tandis que certains de ses changements sont survenus depuis (comme c’est le cas pour les bandes dessinées), le cachet de Johns sur l’équipe reste – ainsi que leur présence dans l’univers DC.