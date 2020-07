Top 10 des jeux pour Apple iPad en 2020

Les jeux sur iPad n’ont jamais été aussi bons. Vous pouvez l’emporter partout avec vous, mais l’écran est toujours assez grand pour profiter pleinement des jeux. 2020 s’annonce comme une grande année pour les jeux sur iPad, avec de nombreux jeux sympas à choisir dans l’App Store iOS. Le plus gros problème avec les jeux sur iPad a toujours été que de nombreux jeux ne sont pas spécifiquement conçus avec le support de l’appareil; tout a changé et les jeux dont nous allons parler ont tous ce soutien. Donc, que votre iPad soit votre principal portail de jeu ou un moyen de passer une heure sur la route, ces jeux sauront vous occuper.

Les dix meilleurs jeux iPad pour 2020

Avec autant de jeux parmi lesquels choisir, il est difficile de trouver les bons jeux. Vous ne voulez pas payer pour un jeu qui finit par ne pas être bon, et vous ne voulez pas perdre votre temps à essayer des jeux gratuits qui viennent d’offrir ce qu’ils ont promis. Nous avons donc sélectionné cinq jeux payants et cinq jeux gratuits pour que vous puissiez jeter un œil.

Jeux payants

Ticket to Ride – 2,99 $

Quoi de mieux que d’emporter avec vous l’un de vos jeux de société préférés, sans avoir à transporter à bord et toutes les pièces avec vous? Avec Ticket to Ride, vous pouvez faire exactement cela. L’objectif est de construire un réseau ferroviaire pour relier toutes les villes. Chaque tour, vous pouvez choisir des voitures bicolores, dépenser des voitures collectées pour réclamer une ligne de chemin de fer ou prendre un nouveau billet. Cette dernière option vous met au défi de connecter deux villes avant la fin de la partie. Plus votre ligne de chemin de fer est longue, plus vous obtenez de points de victoire. Ce jeu vous offre la combinaison parfaite de stratégie, de compétition et de construction. Vous pouvez télécharger des jeux similaires comme ceux-ci sur le AppCake app.

Minecraft: Pocket Edition – 6,99 $

Minecraft est l’un des jeux les plus connus, démarrant à l’origine une vie sur PC. Il existe maintenant plusieurs versions pour à peu près toutes les plates-formes auxquelles vous pouvez penser, et l’iPad ne fait pas exception. Le gameplay est similaire à la version de bureau; explorez, exploitez et créez votre environnement. Il n’y a pas vraiment de limites à ce que vous pouvez construire et à lancer dans une poignée d’ennemis et à la nécessité de survivre, et vous vous amusez sans fin des heures dans ce jeu graphique pixelisé 3D.

XCOM: Enemy Within – 4,99 $

XCOM: Enemy Within est le jeu parfait pour iPad. C’est un jeu de stratégie tactique, assez lent mais avec beaucoup d’action. Vous créez une équipe, les équipez d’armes, de capacités et d’armures et suivez une histoire qui se déroule dans un univers de science-fiction. Le jeu multijoueur est pris en charge, permettant un combat tour à tour, et il existe de nombreuses missions secondaires pour vous garder engagé pendant des heures.

Terraria – 4,99 $

Terraria est un jeu de bac à sable populaire, similaire à certains égards à Minecraft. Vous commencez dans un monde aléatoire et votre objectif est de survivre. Tout d’abord, construisez votre abri et vos défenses, puis tentez également de vaincre les monstres qui attaquent. Vous pouvez créer des objets à votre guise après avoir exploré pour trouver les ressources dont vous avez besoin, et vous pouvez même inviter vos amis à jouer pour vous aider à combattre les boss. Encore une fois, des heures de plaisir dans un jeu simple basé sur des histoires.