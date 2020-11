Top 10 des jeux avec les meilleurs graphismes pour Android et iOS

Notre effort pour vous divertir pendant ces périodes d’isolement se poursuit et cette fois-ci, ayez un tas de jeux pour vous. Cependant, nous ne les avons pas choisis au hasard. Tous les titres que nous vous présenterons aujourd’hui ont des graphismes bien au-dessus de la moyenne des jeux mobiles et offrent des effets attrayants en plus de cela.

Bien sûr, ces jeux ne sont pas seulement un régal pour les yeux, ils offrent également des environnements immersifs et un gameplay engageant. Excité de voir ce qui va suivre? Allons droit au but, alors!

Call of Duty: Mobile

Voir aussi Les clubs recevront probablement 1,4 milliard d'euros de revenus médias dans la saison à venir Avons-nous même besoin de décrire Call of Duty? C’est la franchise à la première personne la plus populaire au monde et dès la sortie du jeu pour les appareils mobiles, ce fut un succès. Les graphismes réalistes en sont une grande partie, mais les fonctionnalités du jeu doivent également être reconnues. Plusieurs modes de jeu au choix, chacun avec une touche unique sur le gameplay familier. Des armes et des chargements que vous pouvez personnaliser au déverrouillage des succès, il y a beaucoup à aimer à propos de Call of Duty: Mobile. Si vous n’avez pas encore rejoint les millions de joueurs, c’est le meilleur moment pour le faire!

Asphalt 9 est un autre jeu très populaire et avec raison. Les graphismes sont si bons que vous commencez à vous demander comment les smartphones peuvent être si puissants de nos jours. Bien sûr, la conduite réelle est loin d’être réaliste, votre voiture passe plus de temps à voler dans les airs qu’à utiliser ses pneus et la direction est à peu près automatique, mais tout est au nom du divertissement. Et ce jeu offre également sur ce front. Des voitures hyper exoctiques, des cartes détaillées, des adversaires difficiles, tout y est.

Oui, nous savons ce que vous pensez: « Est-ce même un jeu? » Et techniquement, ça l’est. Bien sûr, pas longtemps, mais il y a un gameplay impliqué. Surtout, il vise à mettre en évidence ce que les visuels peuvent être obtenus sur les smartphones aujourd’hui, mais comme nous parlons de jeux à haute valeur graphique, nous avons décidé de les ajouter au mélange. Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne et les graphismes et les effets sont vraiment impressionnants. Cela ne vous occupera pas longtemps, mais si vous voulez voir comment votre téléphone gérera les jeux 3D lourds, TauCeti est certainement un bon choix pour faire transpirer votre appareil. Comme son nom l’indique, vous pouvez également exécuter quelques tests de performance.

Si vous êtes le genre de personne qui aime avoir peur et qui aime regarder des films d’horreur, Endless Nightmare est là pour donner un peu de peur à votre journée. Vous devez explorer votre propre maison pour découvrir la vérité sur l’horrible événement qui s’y est déroulé. Les graphismes du jeu vous aideront à vous immerger dans l’environnement effrayant et, espérons-le, contribuer à de meilleures frayeurs tout au long de votre aventure. C’est de ça qu’il s’agit, non?

Mindcell Les jeux de puzzle ne sont généralement pas connus pour leurs graphismes époustouflants, mais The Gardens Between est une exception. La conception des niveaux de ce jeu est exceptionnelle et juste une joie à regarder. Les puzzles eux-mêmes sont également assez intelligents, vous apprécierez donc le défi tout en profitant des graphismes. Il convient de noter que le jeu coûte 4,99 $ sur Android et iOS, mais au moins de cette façon, vous savez que votre jeu ne sera pas interrompu par des publicités toutes les deux minutes et que vous pouvez vous concentrer sur la résolution des énigmes.

Mindcell n’est pas un jeu très populaire mais il mérite d’être sur cette liste. Dans ce jeu de tir futuriste à la troisième personne, vous devez vous frayer un chemin vers votre liberté, sinon vous deviendrez un sujet de test expérimental et c’est quelque chose qui ne promet pas un bon résultat. Les niveaux que vous traverserez sont variés et détaillés, assez proches de ceux d’un titre de console. Vous rencontrerez un large éventail d’ennemis et de boss tout en cherchant votre évasion, alors soyez prêt pour une action à un rythme effréné. Le jeu coûte 1 $ sur iOS et 5 $ sur Android, ce qui pourrait empêcher quelqu’un de l’essayer, mais si vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau, allez-y! Voir aussi Les fournisseurs Apple ont commencé à tester des prototypes d'iPhone pliables ARK: Survival Evolved

ARK est un jeu avec un monde ouvert étonnant où les dinosaures errent librement et vous commencez votre voyage à chercher de la nourriture et des vêtements, en faisant de votre mieux pour rester en vie. Au fur et à mesure que vous deviendrez plus expérimenté, vous vous retrouverez maître de ces mêmes dinosaures et propriétaire d’une base que vous avez conçue et construite vous-même. Vous n’êtes pas obligé de tout faire seul, cependant, vous pouvez toujours trouver des personnes partageant les mêmes idées et rejoindre une tribu. Ensemble, vous pouvez partir à l’aventure dans un environnement magnifiquement conçu, où de nombreux secrets attendent d’être découverts. Le premier arbre

The First Tree est un jeu tout à fait unique. Tout est question de détente et de plaisir. Il n’y a aucun ennemi à combattre, aucun moyen de mourir et rien qui puisse vous effrayer ou vous déranger. C’est essentiellement un conte de fées auquel vous participez. En tant que renard. Mais vous pouvez également le considérer comme une forme de méditation interactive, car les niveaux sont si apaisants et agréables à regarder que vous sentirez le stress de la journée s’évacuer pendant que vous jouez. C’est un jeu payant, qui coûte 5 $ sur les deux plates-formes, mais si vous appréciez les jeux en tant que forme d’art, The First Tree sera un ajout précieux à votre collection.

Iron Blade est un RPG classique. Votre personnage est couvert d’une armure de la tête aux pieds et se balance autour des armes les plus grosses et les plus méchantes sur lesquelles il peut mettre la main, laissant d’innombrables monstres morts dans le processus. Et si de nombreux jeux de ce type existent pour les smartphones, peu d’entre eux sont aussi beaux qu’Iron Blade. Les niveaux sont vastes et le changement entre les différents environnements empêche le gameplay de se sentir ennuyeux. Au fur et à mesure que vous progressez, vous apprendrez de nouvelles compétences et aurez accès à des armes plus puissantes, dont vous aurez besoin pour vaincre les boss. Voir aussi Rafael Nadal abat Jordan Thompson pour atteindre les quarts de finale Le jeu a également un élément PvP où vous êtes en charge de votre propre château et devez le défendre contre les forces d’invasion des autres joueurs. Ce n’est pas que du piratage et des coupures dans Iron Blade! Mobile du désert noir