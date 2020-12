Top 10 des chansons et artistes de l’année! – .

in

Spotify Wrapped est de retour pour une autre année, et tout le monde découvre ce qu’il a le plus écouté en 2020. Mais quelles sont les statistiques mondiales? Découvrons les chansons et les artistes les plus populaires de l’année.

Chaque année, début décembre, le service d’abonnement à la musique populaire Spotify présente sa fonction « Wrapped », un moyen pour les utilisateurs de revenir sur leurs habitudes d’écoute de l’année écoulée.

La fonctionnalité vous permet de voir exactement quelles chansons et quels artistes ont été vos plus populaires en 2020, vous indiquant également quel genre est votre favori et combien de minutes au total vous avez écouté Spotify en 2020.

En plus de votre propre Spotify Wrapped, Spotify publie également des statistiques mondiales, partageant les chansons et les artistes les plus écoutés de l’année parmi les utilisateurs de Spotify.

Explorons certaines de ces statistiques mondiales.

Illustration photo de Lorenzo Di Cola / NurPhoto via Getty Images

Qui était l’artiste le plus écouté sur Spotify en 2020?

Le rappeur, chanteur et auteur-compositeur portoricain Bad Bunny occupe la première place en tant qu’artiste le plus écouté en 2020.

Les 10 artistes les plus diffusés en streaming étaient:

Bad Bunny Canard J. Balvin Jus WRLD Le weekend BTS Billie Eilish Taylor Swift Post Malone Travis Scott

2020 terminé: bilan de l’année par Spotify

Quelle a été la chanson la plus jouée de 2020?

Lumières aveuglantes par The Weeknd.

La chanson la plus jouée est Blinding Lights de The Weekend, qui est sortie en novembre 2019 et qui a été écoutée 296 millions de fois sur YouTube.

Les 10 meilleures chansons de 2020 étaient:

Lumières aveuglantes par The Weeknd Singe de danse par Tones and I La boîte par Roddy Ricch Roses – Imanbek Remix par Imanbek et SAINt JHN Ne commencez pas maintenant par Dua Lipa ROCKSTAR (avec Roddy Ricch) par DeBaby Sucre de pastèque par Harry Styles lit de mort (café pour la tête) par Billie Eilish Chute par Trevor Daniel Quelqu’un que vous aimiez par Lewis Capaldi

2020 terminé: bilan de l’année par Spotify

Quels étaient les meilleurs podcasts Spotify de 2020?

L’expérience Joe Rogan.

TED parle tous les jours.

Le Quotidien.

Sans surprise, le podcast de Joe Rogan a pris la première place cette année, après les populaires TED Talks et The Daily du New York Times.

Les 10 meilleurs podcasts de 2020 étaient:

L’expérience Joe Rogan. TED parle Dialy. Le Quotidien. Le podcast de Michelle Obama. Appelle son papa. Nouvelles de NPR maintenant. Crime Junkie. Des choses que vous devez savoir. Hack mixte. Le journal.

2020 terminé: bilan de l’année par Spotify

Quelle décennie de retour en arrière a été la plus populaire en 2020?

La décennie de retour que Spotify a le plus écoutée en 2020 a été les années 1980.

2020 terminé: bilan de l’année par Spotify

Vous pouvez voir le diaporama global Spotify Wrapped ici, et d’autres statistiques mondiales peuvent être consultées dans la section « 2020 Wrapped » de l’application Spotify.