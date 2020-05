Tony Jones menace de s’éloigner de Rebecca Judd a échoué

Tony Jones, le journaliste de Vétéran Nine, a promis de quitter le tournage si le clip de son infâme baiser raté sur la joue de Rebecca Judd était à nouveau joué.

Le baiser manqué de Jones a été la source d’humour pour beaucoup de personnes dans le monde, en particulier sur le AFL Sunday Footy Show, mais il semble que le journaliste chevronné ait fini de rire.

Lors d’une apparition avec Neil Mitchell sur 3AW, Jones a expliqué exactement ce qu’il ferait si la séquence était rejouée.

« Neil, puis-je mettre cela au dossier public, votre émission est l’émission de radio la plus écoutée à Melbourne à droite, mais je dirai, si je vois que diffusée une fois de plus sur la chaîne 9, je quitterai le plateau », a-t-il dit. m’a dit.

« Je ne veux plus revoir ce baiser. »

Les commentaires de Jones sont venus après Sunday Footy Show le co-panéliste et grand génial d’Essendon Matthew Lloyd a de nouveau sorti le mickey du journaliste chevronné, montrant un clip de Judd saluant un homme avec un baiser sur la joue lors d’un épisode de Des cartes postales.

« Dimanche soir, j’ai vu cela et beaucoup de gens m’ont tendu la main et m’ont dit: » Comment se fait-il que Bec a donné de l’affection à ce type et non à TJ? « », A-t-il déclaré avant de lire le clip.

« Jetez un œil à la chaleur là-bas TJ. Je sais que vous regardiez à la maison avec votre famille, avec Annette, Mitch et votre fille. »

Plus tôt dans l’année, Jones a offert son explication pour la vidéo virale, révélant comment un bouquet de fleurs manquant avait conduit au baiser raté.

Tony Jones en a marre du clip viral de son baiser raté avec Rebecca Judd jouée en répétition (Neuf)

« J’ai supporté cette merde pendant des années, et ce n’est pas de ma faute! » il a dit au Sunday Footy Show.

« Notre directeur des nouvelles, Hugh Nailon, ici à Channel 9 à Melbourne. Il n’a pas organisé les fleurs. Je devais présenter Bec les fleurs.

« Et quand nous avons réalisé qu’il avait oublié d’organiser les fleurs, j’ai dit, eh bien je rentre chez moi.

« Et puis je pense que John Murphy était le régisseur, il a en quelque sorte dit, tu vas rester ici, tu vas rester ici et jouer des familles heureuses. Eh bien, c’était une vraie famille heureuse, n’est-ce pas?

« Ce n’était donc pas de ma faute. »