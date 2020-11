Tony Hsieh, ancien PDG de Zappos, décède à 46 ans

Tony Hsieh, l’entrepreneur qui a dirigé le détaillant de chaussures en ligne Zappos pendant plus de deux décennies, est décédé vendredi à 46 ans, a annoncé la société.

Puoy Premsrirut, un avocat de Hsieh, a déclaré au Las Vegas Review-Journal que Hsieh était décédé «en raison de complications causées par des blessures subies dans un incendie dans une maison» dans le Connecticut.

Hsieh a rejoint la start-up Zappos, basée à Las Vegas, alors connue sous le nom de ShoeSite.com, en 1999 et l’a aidée à devenir un géant de la vente en ligne. En 2009, Amazon a acquis la société pour 1,2 milliard de dollars, mais Hsieh est resté PDG jusqu’à sa retraite en août de cette année.

Fils d’immigrants taïwanais, Hsieh est diplômé de l’Université de Harvard avant de se lancer dans une carrière réussie en tant qu’entrepreneur, capital-risqueur et leader civique.

Avant de rejoindre Zappos, Hsieh a cofondé le réseau de publicité en ligne LinkExchange, qu’il a vendu à Microsoft en 1998 pour 265 millions de dollars.

À Zappos, il est devenu une figure de proue des efforts publics et privés de réaménagement du centre-ville de Las Vegas. En 2013, il a déménagé le siège social de Zappos dans l’ancien bâtiment de l’hôtel de ville de Las Vegas et a promis 350 millions de dollars pour d’autres efforts de revitalisation.

«Tony Hsieh a joué un rôle central en aidant à transformer le centre-ville de Las Vegas», a déclaré Steve Sisolak, gouverneur du Nevada. tweeté. «Kathy et moi adressons notre amour et nos condoléances à la famille et aux amis de Tony pendant cette période difficile.

D’autres hommages ont bientôt afflué pour Hsieh.

«Tony Hsieh est peut-être le penseur le plus original avec qui j’ai jamais été ami», Chris Sacca, entrepreneur et capital-risqueur tweeté. «Il a remis en question chaque hypothèse et a partagé tout ce qu’il avait appris en cours de route. Il était vraiment ravi de rendre tout le monde heureux.

Andrew Yang, l’entrepreneur Internet et ancien candidat démocrate à la présidentielle, également a présenté ses condoléances: « Je suis abasourdi. Tony Hsieh a touché tant de vies et inspiré tant d’entrepreneurs. Son impact et son héritage continueront encore et encore. »

Skateur professionnel Tony Hawk ajoutée, «Tony Hsieh était un visionnaire. Il a été généreux de son temps et prêt à partager sa précieuse expertise avec n’importe qui.