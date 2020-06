Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 : sortie du trailer et une date de sortie pour le 4 sept 2020

Les jeux de skateboard font fureur en ce moment, c’est pourquoi cet automne est le retour de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 peut attendre avec impatience. Activsion a quelques nouveaux détails prêts pour le remake aujourd’hui.

Entre autres choses, vous dévoilez la date de la démo exclusive de l’entrepôt, basée sur le spot de skate légendaire de l’époque. Précommandez à partir de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 peut donc le 14 août faire leurs premiers tours au tableau.

« En tant que tout premier niveau de l’histoire du THPS, l’entrepôt est presque aussi mémorable pour les fans de la série de jeux que le Birdman lui-même. Une nouvelle génération de patineurs De plus, une nouvelle génération de patineurs est présentée aujourd’hui, qui rejoindra les anciennes mains de l’entreprise. Alors il y a: Lizzie Armanto

Leo Baker

Leticia Bufoni

Riley Hawk

Nyjah Huston

Tyshawn Jones

Aori Nishimura

Shane O’Neill,

qui patinera aux côtés des professionnels légendaires de 1999 et 2000. Tout comme les professionnels de l’original, les huit patineurs ont chacun leur style, leurs valeurs et leurs trucs de signature qui reflètent les forces et les succès qu’ils ont obtenus au cours de leur jeune carrière. Le blog officiel PlayStation en donne un aperçu détaillé aujourd’hui. De nouveaux visages seront introduits jusqu’à la sortie en septembre.

Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk sortira le 4 septembre 2020.