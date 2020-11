Tony Cascarino fait une déclaration sur le joueur d’Arsenal – .

in

Photo par Andy Rain – Piscine / Getty Images

Tony Cascarino a affirmé qu’Arsenal devait souvent porter Pierre-Emerick Aubameyang.

L’attaquant de 31 ans a signé un nouveau contrat avec les Gunners en septembre, traçant une ligne sous de nombreuses spéculations concernant son avenir.

Mais depuis lors, l’ancien tueur à gages du Borussia Dortmund a connu des difficultés majeures et n’a marqué que deux buts en Premier League en huit matchs cette saison au total – un mauvais retour selon ses propres normes.

Et bien que Cascarino soit un fan de l’attaquant, l’expert affirme que la star d’Arsenal peut l’allumer et l’éteindre quand il le souhaite, suggérant qu’il est souvent un passager.

Il a déclaré à l’émission de Saturday Sports Breakfast sur talkSPORT [broadcast 14/11]: «Aubameyang me confond toujours. Je dois faire attention à la façon dont je choisis mes mots car je sais qu’il est tellement meilleur que ce que j’ai jamais été.

«C’est un excellent joueur quand il veut être et être là-haut avec les meilleurs, mais quand il ne le fait pas, on a l’impression que vous le portez. Il est en marge d’un match. »

C’est une assez grosse affirmation de dire qu’Arsenal porte Aubameyang alors qu’en fait, c’est l’inverse depuis quelques années.

Oui, il a frappé une période difficile, mais les Londoniens du Nord ont marqué quatre buts en demi-finale et en finale de la FA Cup face à Manchester City et Chelsea la saison dernière – et Aubameyang a marqué les quatre.

La raison pour laquelle les fans d’Arsenal étaient si désespérés de voir l’international gabonais – qui a marqué 56 buts en 93 matchs de Premier League – traîner est que sans lui, ils sont une équipe très moyenne.

Et bien qu’il se débat en ce moment, la classe est permanente et il ne fait aucun doute qu’il portera à nouveau le côté de Mikel Arteta très bientôt.

Photo de Marc Atkins / Getty Images

