Toni Leistner demande de la clarté au 1. FC Köln: « Je ne peux pas attendre pour toujours »

Toni Leistner demande à son club prêteur 1. FC Köln une décision concernant sa situation contractuelle peu claire. « J’aimerais rester au FC », a déclaré le joueur de 29 ans Journal Bild: « Mais je ne peux pas attendre une confirmation de Cologne pour toujours. S’il y a une autre offre qui correspond à 100 pour cent, j’accepterais ailleurs. »

Selon le défenseur central, qui a disputé 13 matchs de Bundesliga à Cologne au cours de ses six mois, il y a eu un accord avec le club il y a quelques semaines. Depuis, il n’a « rien entendu de FC ». Bien que Cologne ait donné mercredi son Yann-Aurel Bisseck au club portugais de première division Vitoria Guimaraes, l’entraîneur Markus Gisdol aura encore sept défenseurs centraux disponibles pour la saison à venir.

Leistner a montré qu’il comprenait qu ‘«en raison de la situation corona, il faut être très patient. Ce qui est important pour moi, c’est une approche ouverte et des mots clairs et honnêtes». À partir du 12 août, il recommencerait à s’entraîner avec le club anglais de deuxième division des Queens Park Rangers, où son contrat durera encore un an. « Je ne vois pas mon avenir là-bas », a déclaré Leistner.