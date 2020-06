Tommaso contient le thème de la souffrance individuelle d’Abel Ferrara

Les films récents d’Abel Ferrara n’ont pas exploré la souffrance des œuvres comme Mauvais lieutenant: Il a passé les cinq dernières années à se concentrer principalement sur les documentaires run-and-gun comme Piazza Vittorio, qui regarde le quartier historique de Rome où il vit maintenant. Mais sa dernière fonctionnalité, Tommaso, ramène la douleur personnelle à la maison. Son ami et voisin, Willem Dafoe, incarne le patriarche de la vraie vie de Ferrare dans un film tourné dans son propre appartement.

Images abstraites et moments Tommaso proche de la Roi de New York profondes racines catholiques du réalisateur, qui sont évidentes dans Mauvais lieutenant, Sans doute le film le plus célèbre de Ferrare. Lieutenant suit un Harvey Keitel déchaîné en tant que flic maniaque alourdi par une dépendance au jeu – aux côtés de presque tous les vices catégoriques du livre.

Mais Mauvais Lieutenant n’est pas seulement une descente abjecte – à un moment clé tard dans le film, le flic en libre-service de Keitel est complètement anéanti par l’idée qu’une victime choisirait le pardon plutôt que de se venger. Cela conduit à un acte suprême d’altruisme qui le laisse gémir et gémir en réalisant que son acte suprêmement pieux a scellé son destin.

Ferrara, née dans le Bronx, est allée à l’école catholique de la ville, avant de déménager à Peekskill étant enfant – ce qui a rapidement mis fin à cette scolarité catholique. Mais cette courte période a eu un impact durable. « Les jésuites disent: » Donnez-nous le garçon jusqu’à ses cinq ans, et vous pourrez l’avoir pour le reste de sa vie « , raconte Ferrara. Cinéaste.

Dans Mauvais Lieutenant, Le personnage de Keitel maudit une vision du Christ souffrant qui s’approche de lui dans l’allée centrale d’une cathédrale. Le discours de Keitel a des nuances de reproche de Dieu à Job – une variante vulgaire du discours tonitruant « Où étiez-vous … ». Dans Tommaso, Le personnage du réalisateur de Dafoe s’imagine fréquemment souffrir comme le Christ. À un moment donné, Dafoe, qui a joué Jésus dans Martin Scorsese La dernière tentation du Christ, apparaît sur une croix, flanquée des deux voleurs, dans la ville de Rome. C’est une décision audacieuse: assimiler le drame relationnel à petite échelle de cet homme et la bataille quotidienne pour rester sobre face aux souffrances intenses de Jésus. À cet égard, Tommaso partage un terrain d’entente avec Terrence Malick L’arbre de la vie, qui assimile une histoire autobiographique de grandir dans le Texas des années 50 à la création littérale de l’univers. (L’arbre de la vie s’ouvre également avec la citation du Livre de Job.)

Un développement qui rend l’imagerie catholique si intéressante est qu’Abel Ferrara trouve maintenant sa force dans le bouddhisme.

Il a travaillé avec le scénariste (et copain de lycée) Nicholas « Nicky » St. John pendant une grande partie de sa carrière. (IMDB répertorie 12 collaborations entre les deux, ce qui ne compte pas leur premier «film», un porno désormais tristement célèbre.) Mauvais lieutenant, en raison de ce qu’il considérait comme l’imagerie blasphématoire présente dans l’histoire.

Ferrara explique l’impact de St. John en tant que scénariste de longue date: «Ces films comme Les funérailles, L’addiction, et Le jeu dangereux viennent du point de vue d’un croyant, ce que je n’étais pas. Et puis, j’ai commencé à revenir dans un lieu spirituel, qui était à la pratique bouddhiste. »

La pratique bouddhiste de Ferrare apparaît lorsque Tommaso trouve un réconfort momentané par la méditation et le chant des mantras dans Tommaso. Mais cette routine bouddhiste rigoureuse n’a pas été facile pour Ferrare.

«Je pratiquais le bouddhisme depuis cinq ou six ans alors que j’utilisais encore, et ça ne marche pas vraiment. Vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle et être aussi accro. » Il ajoute que la première fois qu’il a médité sobrement « a été une véritable révélation ».

Est-ce une coïncidence si le New Yorkais Ferrara de longue date s’est retrouvé à Rome, de tous les endroits? Il écarte la suggestion avec une blague: « Il y a plus d’athées à Rome que de crucifix. » Mais il enchaîne.

«Il y a de belles églises ici. C’est vraiment un crime qu’en raison du virus, ils sont fermés et tout le monde en avait tellement besoin. » En tant que bouddhiste, Ferrara note en outre la nature «démoniaque» du coronavirus et comment le concept de la respiration est si vital pour une méditation appropriée, que «cette maladie enlève tout simplement».

Tommaso est désormais disponible dans les salles virtuelles via Kino Marquee.

